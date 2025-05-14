Elektrikli Otomobil Sahiplerine Büyük Kolaylık! İki Şarj İstasyonu Devi Artık Ortak!

Ülkemizdeki elektrikli otomobil kullanıcılarını epey sevindirecek bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin en büyük iki şarj ağı sağlayıcısı Trugo ve Eşarj güçlerini birleştirdiğini duyurdu.

Yapılan anlaşma birlikte artık kullanıcılar, yalnızca tek bir üyelikle her iki firmanın şarj istasyonlarını sorunsuz şekilde kullanabilecek. Bu da elektrikli araç sahiplerine daha esnek, erişilebilir ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunacak.

Anlaşma İlk Olarak Bursa'da Uygulanmaya Başlanacak

Sabancı Holding çatısı altındaki Eşarj ile Togg’un kurduğu Trugo arasında sağlanan söz konusu anlaşma, ilk olarak Bursa’da hayata geçirilecek. Pilot uygulama kapsamında Bursa’daki kullanıcılar, hangi firmaya üye olduklarına bakmaksızın ortak şarj noktalarını görüntüleyip şarj işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Uygulamanın başarılı olması durumunda, yeni sistemin ülke geneline yaygınlaştırılacağı bildiriliyor. Öte yandan konu hakkında henüz net bir planlama takviminin paylaşılmadığını da belirtelim.

Her iki şirketten yapılan ortak açıklamada, bu hamlenin Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlayacağı ve e-mobiliteyi daha erişilebilir hale getireceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi:



“Elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve hızlı şarj hizmeti sunmak için iş birliğimizi büyütmeye kararlıyız. Roaming uygulamasının, sürdürülebilir mobilite çözümlerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

Trugo ve Eşarj elektrikli araç kullanıcılarına daha erişilebilir bir şarj deneyimi sunmak için güçlerini birleştirdi! 🔋



Bursa'dan başlayarak yaygınlaşması planlanan projeyle halka açık tüm Trugo ve @esarj_com istasyonlarında mobil uygulama fark etmeksizin elektrikli aracınızı… pic.twitter.com/0Smw2mobp6 — Trugo (@TrugoCharging) May 14, 2025

Peki siz Trugo ve Eşarj'ın yeni anlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...