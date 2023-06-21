Ultra Hızlı Şarj İstasyonu Trugo, Türkiye'de Rekora Koşuyor

Türkiye'nin ultra hızlı şarj istasyonu sektörünün lider şirketi Trugo, ülke genelindeki ağını hızla genişletiyor. Şu anda 63 ilde 153 noktada 180 kW ve üzeri kapasiteye sahip 198 yüksek performanslı şarj cihazı işleten Trugo, Haziran ayı sonuna kadar 81 ilin tamamına ulaşmayı planlıyor.

Bu başarı Trugo'yu, bir bataryayı 30 dakikadan kısa bir sürede %20'den %80'e kadar şarj edebilen en fazla sayıda ultra hızlı şarj istasyonuna sahip şirket hâline getiriyor. Üstelik Trugo'nun şarj istasyonları yalnızca sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.

Trugo Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için Trugo, elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarını kolayca bulmalarını, şarj sürecini izlemelerini, geçmiş oturumları görüntülemelerini ve ödemeleri tamamlamalarını sağlayan bir mobil uygulama ve web sitesi başlattı.

Uygulamayı şimdiden 27 binden fazla kişi indirdi ve kısa sürede 2100 şarj seansı gerçekleştirildi. Uygulama ayrıca eczaneler, kafeler, oyun alanları, alışveriş merkezleri ve restoranlar gibi yakınlardaki olanaklar hakkında da bilgi veriyor. Şarj istasyonlarının gerçek zamanlı müsaitliği de görüntülenebiliyor.

Trugo ağına katılmak isteyen işletmeler, Trugo'nun web sitesindeki "İş Ortaklığı Başvurusu" bölümünden başvuru yapılabiliyor. Trugo, çeşitli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu talepleri değerlendiriyor.