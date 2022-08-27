Total War: WARHAMMER III - Champions of Chaos ile 4 yeni savaş lordunu deneyimleyeceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022'nin milyonlarca satan oyunu olarak adından söz ettiren Total War: WARHAMMER III oyunculara aksiyon dolu anlar sunmaya devam ediyor. Total War: WARHAMMER serisinin en yeni oyunu olarak Şubat 2022'de Steam üzerinde lansmana çıkan oyun, Steam üzerinde olumlu yorumlar almaya devam ederken satışlarını da ciddi ölçüde artırıyor. Fantastik bir dünya da mücadele eden oyuncular, birbirinden farklı yaratıklara karşı mücadele ederken, aksiyon ve gerilime de doyuyorlar. Tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynanmaya devam edilen yapım, geçtiğimiz günlerde yeni bir içerik genişlemesi aldı. Yeni genişlemenin adı Champions of Chaos olarak duyurulurken oyun içerisine 4 yeni lord getirdiği ifade edildi.

Total War: WARHAMMER III - Champions of Chaos Özellikleri

4 yeni efsanevi lord,

50'den fazla yeni savaş alanı birimi,

Yeni aksiyon sahneleri,

Yeni yetenekler,

Türkçe dil desteği ile oynanmaya devam edilen Total War: WARHAMMER III, yeni genişleme paketi ile oyunculara 4 yeni efsanevi lordu deneyimleme fırsatı veriyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu efsanevi lordlar kendilerine has özellikler ve yeteneklere sahip. Real of Chaos ve Immortal Empires seferlerinde kullanılabilecek olan efsanevi lordlar oyun içerisine yeni aksiyon sahnelerini de beraberinde getiriyor.

Aksiyon ve gerilim yüklü yapısı ile oyunculardan tam puan alan oyun, yeni genişleme paketini de oldukça cazip bir fiyat etiketi ile oyunculara sundu. Steam üzerinde bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 23 Ağustos'ta oynanmaya başlanan genişleme paketi, şu sıralar konsol oyuncuları tarafından da ilgiyle incelenmeye devam ediliyor.

Total War: WARHAMMER III - Champions of Chaos İndir

Oyun içerisine yeni lordlar getiren genişleme paketi, yayınlandığı günden bu yana başarılı satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bilgisayar platformu oyuncuları tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen genişleme, oyuncuları tatmin etmiş görünüyor.