PlayStation Plus'a Binlerce TL Değerinde 8 Oyun Geliyor

Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aracılığıyla her ay düzenli olarak kütüphaneye yeni ücretsiz oyunlar ekliyor. Konsol oyuncuları kütüphanedeki oyunlara ekstra ücret ödemeden erişebiliyor ve bu sayede uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebiliyor.

PlayStation Plus Premium ve Extra aboneleri, haziran ayında eklenecek oyunları merak ediyordu. Sony tarafından yapılan duyuru ile beraber merak edilen soru cevaplandı. Duyuruya göre 17 Haziran 2025 tarihinde kataloğa 8 oyun eklenecek.

PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında Battlefield 2042 de bulunuyor. Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2021 yılının kasım ayında satışa sunuldu.

17 Haziran'da satışa sunulacak FBC: Firebreak ilk günden kütüphaneye dahil olacak. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan yapım, Remedy Entertainment tarafından geliştirildi. Kütüphaneye gelecek oyunların tamamı şu şekilde:

Ücretsiz PlayStation Plus Oyunları (Haziran 2025)