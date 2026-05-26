PlayStation Plus'a 3.947 TL'lik Üç Oyun Geliyor! Tarih Verildi

PlayStation oyuncuları PlayStation Plus kütüphanesinde yer alan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve böylece eğlenceli zaman geçirebiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki ay PlayStation Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

Grounded Fully Yoked Edition (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Nickelodeon All-Star Brawl 2 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Warhammer 40,000: Darktide (PS5)

Sony tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus'a 2 Haziran 2026 tarihinde üç oyun gelecek. Bunlar arasında Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ve Warhammer 40,000: Darktide bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

Grounded Fully Yoked Edition Nasıl Bir Oyun?

Grounded, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Açlık, susuzluk ve çevresel tehditlerle mücadele ederken aynı zamanda bahçenin farklı bölgelerini keşfetmemiz gerekiyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunda hem tek oyunculu mod hem de dört kişiye kadar destekleyen çevrim içi eşli mod bulunuyor. Dolayısıyla Grounded, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor.

Çevrim içi eşli modda bir görev dağılımı yapabiliyoruz. Örneğin bir kişi üssü inşa ederken diğeri yemek bulmaya çalışıyor. Bu, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen oyunun 83 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Bu arada oyunun yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 Nasıl Bir Oyun?

Platform ve dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Nickelodeon All-Star Brawl 2, çizgi filmlerden tanıdığımız karakterleri bir araya getiriyor. Oyunda Sünger Bob, Patrick, Squidward ve Ninja Kaplumbağalar dahil olmak üzere pek çok karakter yer alıyor. Oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Tek oyunculu modda Vlad Plasmius'un Nickelodeon evrenini ele geçirmesini engellemeye çalışıyoruz.

Warhammer 40,000: Darktide Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Warhammer 40,000: Darktide, arkadaşlarla oynanacak oyunlar oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor. Oyunun co-op modu dört oyuncuya kadar destekliyor. Yüksek aksiyon düzeyine sahip yapımda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz.

Kendi karakterimizi oluşturduğumuz oyunda dört farklı sınıf mevcut. Her sınıf farklı özelliklere sahip. Örneğin Zealot, canı ne kadar azalırsa o kadar hızlı ve güçlü vuruyor. Ogryn ise çok dayanıklı bir sınıf. Etkileyici bir atmosfere sahip olan yapımda başarılı bir oynanış sistemi bulunuyor.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'ın kütüphanesine eklenecek yeni oyunları daha önce oynama fırsatı bulmuştum ve çok beğenmiştim. Özellikle Warhammer 40,000: Darktide, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. Oyunun co-op tabanlı olması, oynanışı daha eğlenceli hâle getiriyor. Çizgi filmlerden tanıdığımız karakterleri kontrol etme imkânı sağlayan Nickelodeon All-Star Brawl 2'nin de çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum.