Toyota bZ Woodland Tanıtıldı! 0'dan 100'e 4,4 Saniyede Çıkıyor

Toyota, geçtiğimiz ayın sonlarına doğru fiyatını paylaştığı bZ Woodland'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Daha küçük bZ modelinden 10.400 dolar, benzer seviyedeki Subaru Trailseeker'dan ise 5.305 dolar daha pahalı olması ile dikkat çeken bu otomobil, motor ve çekiş kapasitesi başta olmak üzere pek çok etkileyici özellikle beraber geliyor.

Toyota bZ Woodland'ın Özellikleri Neler?

Platform: e-TNGA

e-TNGA Motor: Çift motorlu (Dört çeker / AWD)

Çift motorlu (Dört çeker / AWD) Güç: 375 beygir

375 beygir Menzil (EPA): Yaklaşık 452 km (Standart lastiklerle)

Yaklaşık 452 km (Standart lastiklerle) Hızlanma (0-100 km/sa): 4,4 saniye

4,4 saniye Batarya Kapasitesi: 74,7 kWh

74,7 kWh Hızlı Şarj Süresi: %10'dan %80'e 30 dakikada dolum

%10'dan %80'e 30 dakikada dolum Römork Çekme Kapasitesi: Yaklaşık 1.588 kg

Yaklaşık 1.588 kg Yerden Yükseklik: 213,4 mm

Toyota'nın tamamen elektrikli SUV modeli bZ Woodland, e-TNGA platformu üzerine inşa edildi. 375 beygir gücü üreten ve X-MODE özellikli çift motora sahip bu dört çeker otomobil, EPA standartlarına göre yaklaşık 452 kilometre menzil sunuyor. EPA, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından kullanılır. Klimanın açık olduğu, yüksek hızlara çıkılan, farklı hava sıcaklıklarının dahil edildiği testleri kapsıyor.

Türkiye'de ise Türkiye ve Avrupa'da kullanılan WLTP standartlarını görürüz. Büyük çoğunlukla EPA değerlerinden biraz daha yüksek çıkar. EPA standartları, çok katı kurallara bağlı kalınarak yapılması nedeniyle dikkatli bir sürüşte ulaşılabilecek bir değer olarak görülür. Öte yandan isteğe bağlı arazi lastikleri ile menzilin yaklaşık 418 kilometreye düştüğünü belirtelim.

Bunu öğrendiğimize göre kalkış hızına geçebiliriz. Bu otomobil, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 4,4 saniyede ulaşıyor. Yaklaşık 1.588 kilogram römork çekme kapasitesine sahip ki bu elektrikli bir SUV modeline göre kulağa oldukça iddialı geliyor. 74,7 kWh kapasiteli batarya ile birlikte gelen araba, uygun koşullarda yüzde 10 seviyesinden yüzde 80 seviyesine yaklaşık 30 dakikada ulaşıyor.

bZ modelinden 150 mm daha uzun ve 25 mm daha yüksek. Ayrıca 200 litre daha büyük bir bagaj hacmine sahip. Yaklaşık olarak 213,4 mm'lik bir yerden yüksekliğe sahip olan otomobilde 14 inçlik ekran, Qi kablosuz şarj ünitesi ve toplam dört adet USB-C bağlantı noktası standart olarak geliyor. Tavan rayları da tüm seçeneklerde mevcut.

Toyota bZ Woodland'ın Fiyatı Ne Kadar?

Toyota bZ Woodland için 45.300 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1 milyon 985 bin 499 TL'ye denk geliyor ancak Türkiye'de satışa sunulması hâlinde (eğer indirim de yapılmazsa) vergiler ve ek maliyetlerden dolayı çok yüksek bir fiyat etiketiyle karşılaşmak mümkün. Bu arada yeni aracın şu an ABD odaklı olduğunu belirtelim.

Aracın Avrupa'ya farklı bir isimle gelmesi bekleniyor ancak satışa sunulmasının yılın ikinci çeyreğini bulması muhtemel. Avrupa'da sunulduktan sonra Türkiye'ye de 2026'nın sonunda ya da 2027 yılının başlarında gelebilir fakat elektrikli araçların şu anda biraz geri plana atıldığını göz önünde bulundurursak hiç gelmeme ya da çok daha geç gelme olasılığı da bulunuyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Yani planlar değişiklik gösterebilir. Bunları şimdilik bir ihtimalden fazlası olarak görmemek gerek.