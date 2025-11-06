Sportif Hibrit: Toyota C-HR Hybrid GR Sport Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Toyota, coupe SUV segmentinde sportif çizgileriyle fark yaratan C-HR modelini bu kez GR SPORT donanımıyla yeniden sahneye çıkardı. Markanın yarış mirasından ilham alan yeni versiyon, hem tasarım hem de donanım olarak ürün gamının zirvesine yerleşti. İşte Toyota C-HR GR SPORT Türkiye fiyatı ve teknik özellikleri...

Toyota C-HR Hybrid GR SPORT Türkiye Fiyatı ve Teknik Özellikleri!

Yeni Toyota C-HR Hybrid GR SPORT, markanın beşinci nesil 1.8 litrelik hibrit motoruyla geliyor ve toplamda 140 beygir güç üretiyor. Dış tasarımda GR logolu lake siyah ön ızgara, özel jant tasarımı ve çift renkli gövde kombinasyonlarıyla güçlü bir duruş sergiliyor.

Kabin tarafında ise vegan deri direksiyon, kırmızı dikiş detaylı döşemeler ve kabartmalı GR logolarıyla süslenmiş spor koltuklar, sportif atmosferi tamamlıyor. GR SPORT donanımında konfor seviyesi oldukça yüksek. Termal yalıtımlı panoramik cam tavan parabola tasarımlı LED farlar, 12.3 inç Toyota Touch multimedya sistemi ve 12.3 inç dijital gösterge paneli standart olarak geliyor.

Ayrıca kablosuz şarj, entegre navigasyon, elektronik “shift-by-wire” vites sistemi ve Toyota Safety Sense 3 sürücü destek teknolojileri de pakette yer alıyor. Yeni C-HR Hybrid GR SPORT, T-Mate güvenlik paketi sayesinde sınıfının en gelişmiş sistemlerinden birini sunuyor.

Adaptif hız sabitleyici, ön çarpışma önleyici, akıllı şerit takip asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve geri manevra uyarısı gibi özellikler artık standart. Ayrıca 360 derece kamera, gelişmiş otomatik park sistemi ve akıllı şerit değiştirme asistanı gibi teknolojiler sürüş konforunu bir üst seviyeye taşıyor.

Toyota C-HR Hybrid GR SPORT Fiyat Listesi