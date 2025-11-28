Toyota'dan Tozu Dumana Katacak Araba Geliyor (Video)

Toyota, GR GT3 konseptini ilk olarak 2022 yılında Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtmıştı. Bu tanıtımın hemen ardından bu versiyonun Lexus altında piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı ancak daha sonra yapılan açıklama ile beraber bunun Gazoo Racing markası altında satılacağı öğrenilmişti. Son gelişmelerle birlikteyse aracın nihai isminin GR GT olacağı doğrulandı.

Toyota GR GT Ne Zaman Tanıtılacak?

Toyota'nın en yeni süper otomobili GR GT'nin dünya çapındaki lansmanı, 5 Aralık Cuma tarihinde gerçekleşecek. Bu etkinlik, çevrim içi olarak düzenleneceği için tüm dünyada aynı anda izlenebilecek. Gazoo Racing'in web sitesine göre 05.00'te (TSİ) başlayacak olan etkinlikte araca dair tüm ayrıntılar paylaşılacak.

Toyota, 5 Aralık'ta aracın tüm görseller, teknik özellikler ve fiyat gibi ayrıntıları açıklığa kavuşturarak GR GT hakkında en çok merak edilen soruları cevaplayacak. 9 Ocak ila 11 Ocak 2026 tarihlerinde Tokyo Otomobil Fuarı'nda yeni otomobilini sergileyecek.

Toyota GR GT'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kendi fiyat aralığındaki en hızlı arabalar arasında yerini almaya hazırlanan aracın fiyatı henüz resmî olarak açıklanmamış olsa da altı haneli bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Bununla birlikte GR GT'nin 375 bin dolarlık LFA'dan daha düşük bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. İlk tahminler ise aracın 150 bin dolar civarında olacağı yönünde.

Toyota GR GT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

GR GT'nin ilk tanıtım videosunda yeni aracın yanı sıra Toyota'nın ilk halo otomobili 2000GT ile Lexus markası altında üretilen LFA modeline de yer verildi. Bu ayrıntı, yeni aracın hem LFA'nın çarpıcı yönlerini hem 2000GT'nin saf sürüş deneyimini sunacağını gösteriyor. Videoda trafiğe uygun versiyon gibi görünüyor ancak GT3 versiyonu da gelecek.

Reklamda 2000GT'de I6 ve LFA'nın V10 sesinden sonra üçüncü ve yeni bir motor sesi duyuyoruz. Bu ses muhtemelen V-8 motoruna ait. Toyota'nın hem GR GT için hem de Lexus'un gelecek modelleri için yeni bir V-8 motor geliştirdiği belirtilmişti. Henüz motora dair fazla ayrıntı yok ancak bunun çift turboşarjlı bir 4.0 litrelik V-8 olacağı yönünde söylentiler dolaşıyor.