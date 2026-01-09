1.381 Beygirlik Araba Geliyor! Tozu Dumana Katacak

Zeekr 8X ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. MIIT (Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı) üzerinden elde edilen bilgilerle birlikte aracın motoru, ağırlığı, koltuk seçenekleri, tasarımı ve çok daha fazlası ortaya çıktı. Aracın benzinli motor ve yüksek kapateli bataryaya sahip hibrit bir sistemle birlikte Temmuz 2026'dan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Zeekr 8X'in Özellikleri Nasıl Olacak?

5100 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe ve 1780 mm yüksekliğe sahip olacak Zeekr 8X, 3069 mm aks mesafesi (ön tekerlek ile arka tekerleğin merkezi arasındaki uzaklık) sunacak. İç taraf, geniş hareket alanı sağlayacak şekilde geliştirildi. Hangi özelliklerin seçileceğine bağlı olarak aracın tek başına ağırlığı 2.660 kilogram ile 2.820 kilogram arasında değişecek.

Yeni araba, 2.000 kilogram çekme kapasitesine sahip olacak. Beş ya da altı koltuklu seçeneklerden birini tercih edebileceksiniz. Bu seçeneklerle özellikle kalabalık aileler ve bir şeyler taşımak gibi farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılanması bekleniyor. Dış tasarıma bakıldığında Zeekr 9X modeliyle benzerlik taşıdığı görülüyor.

Araç dikey bir ön ızgara ve parçalı bir far sistemiyle birlikte gelecek. Arka tarafta boydan boya uzanan çift stop lambası mevcut. Aracın tavan kısmında LiDAR sistemi yer alıyor. Bu sistem, aracın çevredeki engelleri tespit etmeyi kolaylaştırmasını sağlayacak. Otomobil, 205 kW (275 beygir) güç üreten 2.0 litrelik turbo (2.0T) benzinli motorla birlikte gelecek.

Araçta CATL-Geely iş birliği ile üretilen üçlü lityum bataryalar tercih edilecek. WLTC verilerine göre 55.1 kWh kapasiteli batarya, 256 kilometre menzil sağlarken 70 kWh kapasiteli batarya ise 328 kilometre menzil sunacak. Aracın en üst seviye versiyonunda toplam üç adet elektrik motorunun yer alması ve bu sistemin toplamda 1.030 kW (1.381 beygir) güç üretmesi bekleniyor ki bununla araç 0'dan 100 km/sa hıza yaklaşık 3 saniyede çıkabilecek.