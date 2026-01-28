Toyota Sessizliğini Bozdu: Dev Elektrikli SUV Sahneye Çıkıyor!

Toyota elektrik alanındaki sessizliğini bozdu. Marka yeni modelinin ilk görselini sosyal medya hesaplarında paylaşırken bahsi geçen gönderi otomotiv dünyasında büyük merak uyandırdı. Peki yeni model tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Toyota'dan Gizemli Paylaşım! Yeni Model Yolda!

Toyota resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, geniş gövdeli bir SUV’nin arka silueti dikkat çekiyor. Bagaj kapağı boyunca uzanan ince stop lambası şeridi araca modern bir kimlik kazandırırken tavan rayları ve köpekbalığı yüzgeci tipi anten gibi detaylar da modelin aile kullanımına uygun büyük bir SUV olacağını düşündürüyor.

Keskin çizgiler ve geniş çamurlukları ise aracın güçlü bir duruş sergileyeceğinin sinyalini veriyor. Toyota, bu paylaşımla ilgili olarak yalnızca “Ufukta yeni bir şey var” ifadesini kullanmakla yetindi.

Modelin adı, teknik özellikleri ya da hangi pazarlara sunulacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak tasarım dili birçok kişiye Land Cruiser ailesini hatırlatan sert ve köşeli bir karakter sunuyor.

Bu da teaser’ın sıradan bir elektrikli SUV’ye değil, daha üst sınıf bir modele ait olabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor. Tüm bunların yanında bir de ABD pazarı için geliştirilen dev SUV modelinin bilinmesi aslında ihtimalleri tek bir odak noktaya yöneltiyor.

Pek çok uzman paylaşılan görseldeki aracın ABD pazarı için geliştirilen yeni bir elektrikli SUV modeline ait olduğunu belirtiyor. Ancak resmi bir açıklama gelmediği için bu konuda bir kesinlik olduğunu söylemek mümkün değil.

