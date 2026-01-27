508 Yetmedi 5008 Yetmezse Ne Olacak? Peugeot’tan Dikkat Çeken Açıklama!

Peugeot son günlerde model gamıyla ilgili pek çok yeni açıklama yapıyor. Bunlardan biri de 5008 modelinin hemen üzerinde yer alacak yeni bir SUV modeli üzerinde çalışıyor olmaları. Peki bu yeni premium model tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Peugeot, 5008’in Yanında Yeni Bir Amiral Gemisi Üretmeyi Düşünüyor!

Peugeot CEO’su Alain Favey Autocar’a verdiği röportajda, Peugeot 5008’in üzerinde konumlandırılacak yeni bir “amiral gemisi” fikrinin masada olduğunu açıkladı. Ancak Favey’e göre böyle bir otomobilin başarılı olabilmesi için rakiplerinden net bir şekilde ayrışması gerekiyor.

Fark edildiği üzere CEO Alain Favey yeni bir modelin heyecandan ziyade temkinli bir yaklaşım izliyor. Zira geçtiğimiz dönemlerde üretimi sonlanan 508 marka için önemli dersler taşıyor.

508 aslında teknik olarak güçlü bir otomobil olmasına rağmen Türkiye’de Audi A4 ve BMW 3 Serisi gibi premium markaların hakim olduğu segmentte istenen satış başarısına ulaşamamıştı. Bu deneyim Peugeot’nun üst sınıf modeller konusunda neden temkinli davrandığını açıkça gösteriyor.

Devamında yeni modelle ilgili henüz somut paylaşımların olmadığını bildiren CEO Favey, yeni modelin Stellantis altyapısından faydalanacağını bildiriyor. Türkiye ve Avrupa pazarı da analiz edildiğinde yeni modelin hibrit üniteler ile satışa sunulacağını bizlere açıkça gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...