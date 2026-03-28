Türkiye’de Üretimi Başladı! Renault Boreal Satışa Hazırlanıyor!

Türkiye’de üretileceği konuşulan Renault Boreal için yeni detaylar ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre modelin Oyak Renault fabrikasında üretim süreci başladı ve yönetim ekibinin testleri devam ediyor. C-SUV segmentinde konumlandırılması beklenen modelin hem motor seçenekleri hem de fiyat tarafında rekabetçi olması hedefleniyor. Peki Renault Boreal teknik özellikleri neler olacak, ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne kadar olabilir? İşte konuyla ilgili detaylar...

Renaul Boreal Tahmini Teknik Özellikleri Neler?

Segment : C-SUV

Platform : CMF-B (güncellenmiş)

Motor : 1.3 TCe turbo benzinli (beklenen)

Güç : 140 HP – 160 HP (tahmini)

Hibrit seçenek : Mild hybrid / tam hibrit (beklenen)

Şanzıman : EDC otomatik

Çekiş: Önden çekiş

Renault Boreal’in Duster ile Austral arasında konumlandırılması bekleniyor. CMF-B platformunun güncellenmiş versiyonunu kullanacağı konuşulan modelin, maliyet avantajı sayesinde rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunulması hedefleniyor. Hibrit motor seçeneğinin Avrupa pazarı için önemli olması beklenirken Türkiye’de 1.3 TCe motorun ana seçenek olması muhtemel görünüyor.

Renault Boreal Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre modelin üretim süreci başladı ve testler devam ediyor. Bu gelişme lansman sürecinin yaklaştığını gösteriyor. Renault Boreal’in 2026 sonuna doğru tanıtılması, satışların ise 2027 yılının ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. Türkiye üretimi olması nedeniyle modelin ilk satışa çıkacağı pazarlardan biri kuvvetle muhtemel Türkiye olacaktır.

Renault Boreal Tahmini Satış Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Renault Boreal’in Türkiye üretimi olması fiyat tarafında avantaj sağlayabilir. Modelin başlangıç fiyatının 1.6 milyon TL ile 1.9 milyon TL arasında konumlanabileceği tahmin ediliyor. Hibrit ve üst donanım versiyonlarda ise fiyatın 2.0 milyon TL ile 2.2 milyon TL seviyesine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bu fiyatlandırma modelin C-SUV segmentinde rekabetçi bir alternatif olmasını sağlayabilir.

Renault Boreal’in en yakın rakiplerinden biri Nissan Qashqai olacak. Türkiye’de satılan Qashqai’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 1.9 milyon TL seviyesinde yer alırken, üst donanımlarda bu rakam 2.6 milyon TL bandına kadar çıkıyor. 1.3 DIG-T 158 HP motor ve hibrit seçenekleri sunan model, segmentin güçlü oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

Peki siz yeni Renault Boreal hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...