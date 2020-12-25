Trafik Cezaları E-Posta Hesaplarına Gelecek!

Araç plakalarına yazılan trafik idari para cezası karar tutanakları mail olarak gönderilecek. Cezalar nasıl gelecek? İşte detaylar. Cezalar araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek. Trafik cezalarını mail olarak alma nasıl yapılır?

Trafik Cezaları Mail Olarak Gönderilecek

Resmi Gazete'de Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Araç plakalarına yazılan para cezaları Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.

Trafik Cezaları Mail Olarak Nasıl Alınır?

Araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerine bizzat başvurarak ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kayıt oluşturarak mail adreslerini sisteme kaydedebilecek. Sisteme kayıt işlemi yapıldıktan sonra trafik cezası yazılır ise kayıtlı mail adresine ceza gönderilecek.

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