Trafik Cezaları E-Posta Hesaplarına Gelecek!

Araç plakalarına yazılan trafik idari para cezası karar tutanakları mail olarak gönderilecek. Cezalar nasıl gelecek? İşte detaylar. Cezalar araç sahiplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek. Trafik cezalarını mail olarak alma nasıl yapılır?
Trafik Cezaları Mail Olarak Gönderilecek
Resmi Gazete'de Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Araç plakalarına yazılan para cezaları Hazine ve Maliye Bakanlığının teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek.
Trafik Cezaları Mail Olarak Nasıl Alınır?
Araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerine bizzat başvurarak ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kayıt oluşturarak mail adreslerini sisteme kaydedebilecek. Sisteme kayıt işlemi yapıldıktan sonra trafik cezası yazılır ise kayıtlı mail adresine ceza gönderilecek.
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Elektrikli Scooter Kullanımına Yaş Sınırı Geldi
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi.
- "Bisiklet yolu", bisiklet ve e-scooter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol olarak tanımlandı.
- "E-scooter" hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, olarak tanımlandı.
- "Bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-scooter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlandı.
- Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.
- Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.
- Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooterlar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooterlarda sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.
- E-scooterlar, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.
- Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.
- Elektrikli scooter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
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