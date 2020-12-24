Elektrikli Scooter Kullanımına Yaş Sınırı Geldi: Meclis'te Kabul Edildi

Elektrikli scooter kullanma yaşı kaç? Elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getirildiği açıklandı. Artık herkes elektrikli scooter kullanamayacak. Elektrikli bisiklet ve e-scooter düzenlemesi hakkında merak edilenler haberimizde. İşte detaylar.

Elektrikli Scooter Kullanma Yaşı Kaç Oldu?

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilmek için yaş sınırı getirildi. NTV'nin haberine göre, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

"Bisiklet yolu", bisiklet ve e-scooter sürüşüne ayrılan, taşıt yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine kapalı yol olarak tanımlandı.

"E-scooter" hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, olarak tanımlandı.

"Bisiklet şeridi" ise yol seviyesinde bisiklet ve e-scooter kullanımı için özel olarak belirlenmiş ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlandı.

Elektrikli Bisiklet ve Elektrikli Scooter Kullanımına Yaş Sınır Geldi

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooterlar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooterlarda sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınamayacak.

E-scooterlar, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

Elektrikli scooter ve kullanımına ilişkin diğer hususlar İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Sizler elektrikli scooter ve bisiklet kullanımına getirilen yaş sınırı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!