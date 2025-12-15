Artık Daha Az Ödeyeceksiniz: Trafik Sigortalarında Yeni Dönem!

Trafik sigortalarında 1 Ocak 2026 itibariyle yeni bir düzenleme başlıyor. Buna göre trafik geçmişi temiz yani iyi olarak nitelendirilen kullanıcıların yapacakları ödemeler daha az olacak. Ayrıca yeni sistemle birlikte artık araç geçmişinden ziyade şoför bazlı geçmiş dikkate alınacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Hasarsızlık İndirimi Artık Sürücünün Siciline Göre Belirlenecek!

Mevcut sistemde trafik sigortasında hasarsızlık indirimi aracın geçmişine bağlı olarak hesaplanıyordu. Bu durum, uzun yıllar kazasız araç kullanan sürücülerin ikinci bir araç aldıklarında yeniden yüksek primlerle karşılaşmasına neden oluyordu.

1 Ocak 2026’dan sonra devreye girecek yeni uygulama ile bu tablo değişiyor. Hasarsızlık geçmişi, sürücünün kendisine ait olacak ve sigorta primleri sürücünün bireysel risk profiline göre belirlenecek. Yeni modelin en dikkat çekici avantajlarından biri, birden fazla aracı olan sürücüler için ortaya çıkıyor.

Uzun süredir kazaya karışmayan ve iyi bir sürüş siciline sahip kişiler, ikinci hatta üçüncü araçlarında da hasarsızlık indirimi avantajından yararlanabilecek. Böylece “ilk araçta indirim var, ikinci araçta sıfırdan başla” dönemi sona ermiş olacak. Düzenleme, sigorta sisteminde sürücü davranışını daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.

Buna göre dikkatli ve kurallara uygun araç kullanan sürücüler daha düşük primlerle ödüllendirilirken, sık kaza yapan veya riskli sürüş profiline sahip kişiler daha yüksek sigorta bedelleriyle karşılaşacak. Bu yaklaşım, sigorta sektöründe “iyi sürücüyü koruyan, kötü sürücünün avantajını ortadan kaldıran” bir denge kurmayı amaçlıyor.

Sigorta şirketleri açısından bakıldığında ise bu değişiklik, daha doğru risk analizi yapılmasının önünü açacak. Araç bazlı değerlendirme yerine sürücü odaklı bir sistem, hasar olasılıklarının daha gerçekçi hesaplanmasını sağlayacak. Uzmanlar, bu yapının uzun vadede trafik güvenliğine de olumlu katkı sunabileceğini belirtiyor.

