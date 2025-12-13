Clio 6, Yeni T-Roc, CLA: 2025'in Son Euro NCAP Sonuçları Belli Oldu!

Euro NCAP, Türkiye pazarında yoğun ilgi görmesi beklenen yeni nesil otomobiller için 2025 yılına ait çarpışma testi sonuçlarını açıkladı. Güvenlik performansları merakla beklenen 2026 Yeni Mercedes-Benz CLA, 2026 Yeni Renault Clio 6 ve 2026 Yeni Volkswagen T-Roc’un resmi sonuçları modellerin güvenlik karnelerini ortaya koydu. İşte detaylar...

2026 Yeni Renault Clio 6 Euro NCAP Kaza Testi Sonucu Belli Oldu!

Şubat 2026’da satışa sunulması planlanan yeni Renault Clio Euro NCAP testlerinde Küçük Aile Otomobili sınıfında değerlendirildi. Model yetişkin yolcu korumasında yüzde 79, çocuk yolcu korumasında ise yüzde 82 puan elde etti.

Yan bariyer çarpışmalarında yolcu kabinini yüksek seviyede korumayı başaran Clio önden çarpışma testlerinde sürücünün göğüs kafesi koruması açısından zayıf not aldı. Çocuk yolcu testlerinde ise özellikle önden çarpışmalarda 6 yaşındaki çocuk mankenin boyun bölgesinde elde edilen sınırda sonuçlar aracın 5 yıldız almasının önüne geçti.

Yaya kategorisinde yüzde 80 puan toplayan Renault Clio, yayalar ve bisikletliler için sunduğu güvenlik önlemleriyle olumlu bir tablo çizdi. Güvenlik asistanları alanında ise yüzde 73 başarı oranına ulaşan modelde, otonom acil frenleme sistemi araçlara karşı yapılan testlerde “iyi” seviyesinde derecelendirildi.

2026 Yeni Volkswagen T-Roc Euro NCAP Kaza Testi Sonucu Belli Oldu!

Volkswagen T-Roc, Euro NCAP testlerinde Küçük SUV sınıfında değerlendirildi. Model; yetişkin yolcu korumasında yüzde 91, çocuk yolcu güvenliğinde yüzde 87 puan aldı. Yan bariyer ve yan direk çarpışma testlerinde tam puan elde eden T-Roc tam genişlikte yapılan önden çarpışma testinde arka yolcunun göğüs bölgesi korumasında sınırda bir sonuç verdi.

Yaya kategorisinde yüzde 87 puana ulaşan Volkswagen T-Roc güvenlik asistanlarında ise yüzde 77 başarı oranı yakaladı. Otomatik acil frenleme sistemi araçlara karşı yapılan testlerde başarılı bulunurken, sürücü izleme sisteminde daha geleneksel ve dolaylı yöntemlerin tercih edildiği ifade edildi.

2026 Yeni Mercedes-Benz CLA Euro NCAP Kaza Testi Sonucu Belli Oldu!

Tamamen yenilenen Mercedes-Benz CLA, Euro NCAP’in 2025 testlerinde en yüksek güvenlik puanlarını alabilen modellerden biri oldu. Yenilenen CLA yetişkin yolcu korumasında yüzde 94, çocuk yolcu güvenliğinde ise yüzde 89 puan elde etti. Yan bariyer çarpışmalarında tam puan alan model yan direk testinde göğüs bölgesi korumasında sınırda sonuç alsa da genel güvenlik performansıyla 5 yıldız seviyesini korudu.

Yaya kategorisinde yüzde 93 puan almayı başaran Mercedes-Benz CLA’da çarpışma anında yayaya gelen darbeyi azaltmak amacıyla aktif kaput sistemi bulunuyor. Güvenlik asistanları başlığında yüzde 85 puan elde eden araç kamera tabanlı ve sürücüyü doğrudan izleyen sürücü izleme sistemiyle dikkat çekiyor.

