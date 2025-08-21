Türkçe Destekli Tropico 7 Geliyor! İlk Fragman Yayınlandı

Şehir kurma ve yönetim türlerini seven oyuncuları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Gaming Minds Studios ve Kalypso Media, Tropico serisinin yeni oyunu duyuruldu. Bu duyuru ile birlikte Tropico 7'nin ilk fragmanı yayınlandı.

Tropico 7'nin Fragmanı Paylaşıldı

Kalypso Media'nın YouTube kanalı üzerinden Tropico 7'nin 1 dakika 22 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu oyuncularla buluştu. En iyi şehir kurma oyunları arasına katılmaya hazırlanan yapım PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için geliştiriliyor.

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan yeni Tropico oyunu ilk günden Game Pass'in kütüphanesine eklenecek. Bu da oyuncuların abonelik sistemiyle daha uygun bir fiyata oyunu oynayabilmesini sağlayacak. Steam ve Epic Games mağazasında yer alan bilgilere göre oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteği ile birlikte gelecek.

Tropico 7 Nasıl Bir Oyun?

Tropico 7, yönetim ve şehir kurma türlerinde bir oyundur. Serinin en büyük adalarını ve takımadalarını içerecek yapım, oyunculara çok daha geniş bir alanı yönetmesine imkân tanıyacak. Tek oyunculu modda 5 yeni harita, 20'den fazla sandbox haritası ve rastgele harita oluşturucu bulunacak.

Oyuncular artık dağları kaldırabilecek, plajlar oluşturabilecke ve hatta tamamen yeni adalar inşa edebilecek. Siyasette daha derin bir etkileşim sunulacak. Farklı grupları konseyimize çağırarak onlarla yüz yüze görüşebileceğiz.

Tropico 7'de vatandaş memnuniyetini yüksek tutmamız gerekecek. Ayrıca kullanılmayan arazilere parklar inşa edebileceğiz. Yeni oyunda askeri sistem de yenilendi. Böylece askeri birimleri daha stratejik bir şekilde yönetebileceğiz.

Tropico 7 Çıkış Tarihi

Tropico 7, 2026 yılında PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun tam olarak hangi ay çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Tropico 7'nin PC sürümü Steam ve Epic Games mağazasında yer alacak.