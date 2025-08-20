Aşırı Gerçekçi Tır Sürme Oyunu Road Kings'in Fragmanı Yayınlandı

Gamescom etkinliğinde simülasyon türünü seven oyuncuları heyecanlandıran bir duyuru yapıldı. Saber Interactive ve Focus Entertainment, Road Kings isimli yeni oyun duyurdu. Euro Truck Simulator 2'ye (ETS 2) rakip olmaya hazırlanan oyunun tanıtım videosu da paylaşıldı.

Road Kings'in Fragmanı Paylaşıldı

En iyi tır sürme oyunları arasına katılmaya hazırlanan Road Kings'in ilk fragmanı oyuncularla buluştu. Focus Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan tanıtım videosu 1 dakika 37 saniye uzunluğunda.

Fragman, oyunun hem haritası hem de atmosferi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Videoya göre oyunda dinamik hava koşulları olacak. Yağmur ve kar gibi hava koşulları, sürüşü doğrudan ciddi şekilde etkileyecek.

Bu, hava koşullarının sadece grafiksel bir detaydan ibaret olmadığını, aynı zamanda mekanik bir zorluk unsuru olduğunu gösteriyor. Road Kings, sadece keyifli bir sürüş deneyimi sunmakla kalmayıp aynı zamanda bir tır şoförlüğünün zorluklarını ve sorumluluklarını da gösterecek.

Road Kings Nasıl Bir Oyun?

Road Kings, simülasyon türünde bir oyundur. Gerçekçi oynnaış mekaniğiyle öne çıkacak yapımda tıpkı Euro Truck Simulator 2'daki gibi tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyacağız. Yaptığımız taşımalar karşılığında para kazanacağız ve bu parayla yeni tırlar alabileceğiz.

Kariyer modunda sadece yük taşımak değil aynı zamanda nakliye şirketini yönetmemiz ve yeni şoförler işe almamız gerekecek. Yükün ağırlığı, yolun durumu ve hava koşulları, sürüşü çok gerçekçi bir şekilde etkileyecek. Dolayısıyla Road Kings, ETS 2'den daha zorlu ve detaylı bir deneyim sunacak.

Road Kings Çıkış Tarihi

Road Kings 2026 yılında PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun tam olarak hangi ay çıkacağı henüz bilinmiyor. Road Kings'i Steam, Xbox ve PlayStation mağazaları üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz.