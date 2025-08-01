iPhone Kullanıcıları Dikkat: Bu Uygulamada Ses Kaydına Aldığınız Aramalar Yakında Kaybolabilir!

Akıllı telefon kullanıcılarının spam aramalarını engellemek için kullandığı Truecaller uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uygulamanın sevilen bir özelliğinin yakında devre dışı bırakılacağı açıklandı.

Truecaller yetkililerinden aktarılan bilgilere göre, kullanıcıların gerçekleştirdiği aramalardaki konuşmaları kaydetmesine imkan tanıyan çağrı kayıt özelliği önümüzdeki günlerde uygulamanın iOS sürümünden kaldırılacak. İşte detaylar!

Çağrı Kaydı Özelliği 30 Eylül'de Devre Dışı Bırakılacak

Truecaller'ın iOS departmanı başkanı Nakul Kabra, kısa bir süre önce çağrı kayıt özelliğinin 30 Eylül 2025 tarihinde uygulamadan kaldırılacağını açıkladı. Daha öncesinde Truecaller'da bu özelliği kullanan iOS kullanıcıları, 30 Eylül'e kadar kaydettikleri arama kayıtlarını cihazlarına indirebilecek ve başkalarıyla paylaşabilecek. Ayrıca, kayıtların iCloud'a depolanması durumunda özellik durdurulduktan sonra bile kayıtlara erişilebilecek.

Peki Truecaller bu özelliği neden sonlandırıyor? Kabra'nın verdiği demeçlere göre, şirket artık iOS cephesinde kullanıcıların daha sık kullandığı Canlı Arayan Kimliği (Live Caller ID) ve otomatik spam engelleme gibi temel özelliklere odaklanacak. Nitekim çağrı kaydı özelliğinin yalnızca ücretli abonelere sunulduğu ve iPhone'larda daha karşamış bir yapıya sahip olduğu söyleniyor.

İlk olarak Haziran 2023 yılında kullanıma sunulan çağrı kayıt özelliği, Android cephesinde sorunsuz bir şekilde çalışsa da iOS'un üçüncü taraf uygulamaların çağrıları yerel olarak kaydetmesine izin vermemesi nedeniyle iPhone'larda daha karmaşık bir süreç gerektiriyor.

Aktarılanlara göre Truecaller, bu sorunu aşmak için arama birleştirme yoluyla kayıt yapılabilen bir yöntem kullanıyordu. Bu yöntemin hem maliyeti hem de karmaşık olduğunu aktaran Kabra, bu nedenle özelliğin durdurulmasına karar verildiğini ifade ediyor. Son olarak bu geçiş sürecinde çağrı kayıtları ile ilgili soruları olan kullanıcıların şirket tarafından oluşturulan resmi destek sayfasını ziyaret edebileceğini de belirtelim

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Truecaller dışında kullandığınız görüşme kaydedici uygulamalar var mı? Yorumlarda buluşalım!

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