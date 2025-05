Trump'ın Gazabından Hollywood Bile Kaçamadı! Film Sektörüne Ağır Darbe

Donald Trump, sinema sektörüne yönelik dikkat çeken bir öneriyle geldi ve her adımında olduğu gibi bununla da ortalığı karıştırdı. Truth Social'da yaptığı paylaşımda başka ülkelerin Amerikan film stüdyolarını yurt dışına çekmek için cazip teşvikler sunduğunu söyleyen Trump bunu bile "ulusal güvenlik tehdidi" olarak tanımladı.

Bu doğrultuda; yurt dışında çekilen filmlere %100 gümrük tarifesi uygulanmasını istediğini açıkladı. Paylaşımında büyük harflerle şu cümleye de yer verdi: "WE WANT MOVIES MADE IN AMERICA, AGAIN!"

Hollywood Zor Zamanlardan Geçiyor

Trump'ın bu çıkışı boş yere gelmedi. Son dönemlerde Hollywood, bir dizi büyük sorunla boğuşuyor. 2023'te yazar ve oyuncu grevleri aylarca sürdü. 2024'ün başında Los Angeles'ı vuran büyük yangınlar, 550'den fazla çekim noktasını kullanılmaz hale getirdi. Yapım sayıları ciddi şekilde düştü.

FilmLA'nin verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde Los Angeles'taki çekim faaliyetleri geçen yıla göre %22 azaldı. Şimdi bu yeni vergi politikasının; Amerikan sinema sektörünü yeniden ayağa kaldırması bekleniyor.

Trump sadece sinema için değil, genel ithalat konusunda da agresif bir gümrük politikası izliyor. Çin hariç tüm ülkelere %10'luk genel bir ithalat vergisi getiren eski başkan, Çin için bu oranı %145'e kadar çıkarmış durumda.

Sinema Teşvik Bütçesinde Dev Artış

2024'ün ilk yarısında ABD genelinde yapılan film prodüksiyonlarında da ciddi bir düşüş görüldü. ProdPro'nun raporuna göre, 2022'nin aynı dönemine kıyasla %37'lik bir azalma söz konusu. Bu durumu tersine çevirmek için Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyaletin sinema teşvik bütçesini yıllık 330 milyon dolardan 750 milyon dolara çıkarmayı önerdi.

Hem ABD dışında film çekmenin önüne set çekip hem de büyük bir bütçe vermemek muhtemelen Hollywood'a vurulacak ikinci en büyük darbe olacak. Trump'ın bu isteğe kulak verip vermeyeceğini ilerleyen zamanlarda göreceğiz.