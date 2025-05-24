Samsung Modellerinde Ucuz Telefon Dönemi Her An Bitebilir

Pek çok ülkeye karşı agresif vergi politikaları uygulayarak "Önce Amerika!" anlayışını benimsediğini, hatta bu anlayışa taptığını herkese ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, çok yakın bir zamanda teknoloji devi Apple'a karşı cephe aldı ve iPhone'ların ABD'de üretilmemesi halinde şirkete ek olarak %25'lik vergi yükü bindireceğini açıkladı.

Kararın Haziran ayı sonunda yürürlüğe gireceği söyleniyor. Şimdi ise sıra bir diğer teknoloji devi olan Samsung'a geldi.

Samsung'a Ek Vergi Tarifesi

Trump, Apple'ı açık açık tehdit ettikten sonra Beyaz Saray'da gerçekleşen bir basın toplantısında; gazetecilerden biri Trump'a şu soruyu yöneltti:

Niçin sadece Apple'ı hedef alıyorsunuz?

Trump ise böyle bir tarifenin sadece ABD bazlı şirketlere uygulanmasının adaletsiz bir karar olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

Samsung dahil olmak üzere, bu ürünü üreten herkese uygulanacak.

Trump ayrıca Hindistan gibi ülkelerde üretim yapılmasına karşı olmadığını ama ABD pazarına ürün satmak isteyen şirketlerin ya üretimi buraya taşıması ya da tarifeyi ödemesi gerektiğini söyledi.

Samsung Model Telefon Fiyatları Artar Mı?

Şu andan itibaren Samsung'un önünde iki seçenek yatıyor: İlki, üretim bandını Güney Kore'den ABD'ye taşımak. Zira ürünler Amerika'da üretildiği sürece vergiden muaf tutulacak. Veya %25'lik oranı kabul edip; artan masrafların açığını kapatmak için ürün fiyatlarında artışa gitmek zorunda kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı yalnızca Samsung ve Apple için geçerli değil; onlar gibi pek çok akıllı telefon üreticisi, şayet üretimi ABD'ye taşımazlarsa ek vergiye tâbi tutulacaklar.