Donald Trump Henüz Çıkmayan Telefonuna İki Kat Zam Yaptı!

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir telekomünikasyon şirketi kurduğunu ve bir GSM oparetörlüğü ile yeni bir akıllı telefonu yakında piyasaya süreceğini sizlere aktarmıştık. Ancak gel gelelimki Trump Mobile T1 isimli yeni cihaz beklenen tarihlerde satışa sunulmadı ve uzun bir süre sessizliğe gömüldü.

Geldiğimiz noktada herkes projenin iptal ettiğini düşünürken Trump Mobile merakla beklenen telefon hakkında açıklamalarda bulundu. Şirket yetkilileri Trump Mobile T1'in fiyatı ve çıkış tarihi hakkında önemli bilgiler verdi. Görünen o ki yeni cihaz beklenenden daha yüksek bir fiyat etiketi ve kullanıcıları üzecek bazı değişikliklerle raflardaki yerini alacak. İşte detaylar!

Trump Mobile T1 Ne Zaman Çıkacak?

İlk olarak Haziran 2025 yılında resmi olarak tanıtılan Trump Mobile T1'in çıkış tarihi alınan erteleme kararının ardından güncellendi. Şirketin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre yeni telefon bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek.

Cihazın ilk olarak ABD pazarında satışa sunulması bekleniyor. Eğer satış serüveni başarılı bir şekilde devam ederse yeni telefonu küresel pazardaki raflarda da görebiliriz.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlamayanlar için Trump Mobile, geçtiğimiz yıl yaptığı duyuruda yeni telefonun güçlü özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyattan satışa sunulacağını açıklamıştı. Öyle ki o dönemde cihaz için 100 dolarlık bir ön sipariş bedeli ödeyen müşteriler sadece 499 dolar (yaklaşık 21.760 TL) karşılığında T1'e sahip olabilecekti.

Ancak şirket yetkilileri yeni cihaz için izleyecekleri fiyat politikalarını değiştireceklerini belirtiyor. Bu kapsamda ön sipariş kampanyasına katılan müşteriler için 499 dolarlık fiyat hala geçerli olacak. Ancak fırsatı kaçıran kişiler için fiyatın 999 dolara (yaklaşık 43.570 TL) kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Trump Mobile T1 Özellikleri

Ekran: 6.8 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6.8 inç AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Bilinmiyor

Bilinmiyor RAM: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 256 GB

256 GB Ana Kamera: 50 MP + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens

50 MP + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens Ön Kamera: 16 MP ön kamera

16 MP ön kamera Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Şarj Hızı: 20W hızlı şarj desteği

20W hızlı şarj desteği Güvenlik: Ekran içi parmak izi sensörü + Yapay zeka destekli yüz tanıma

Ekran içi parmak izi sensörü + Yapay zeka destekli yüz tanıma Bağlantı: USB Type-C

USB Type-C İşletim Sistemi: Android 15

Yapılan yeni duyuruya göre telefonun fiyatında bir artış yaşanmasına rağmen teknik özellikler aynı kalacak. Öte yandan daha öncesinde tasarım tarafında cihazın iPhone modellerini andıran kamera kurulumuna sahip olacağı söyleniyordu. Ancak gelen son bilgiler T1'in dikey olarak hizalanmış ve simetrik olmayan üçlü bir kamera adası ile geleceğini gösteriyor.

Üretim tarafında da özellikle ABD'li kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilecek bazı önemli gelişmeler mevcut. İddialara göre başlangıçta tamamen ABD'de tasarlanıp üretileceği söylenen Trump Mobile T1 aslında yurt dışında üretilirken, yalnızca montaj işlemi Miami'de gerçekleştirilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hem fiyatı artan hem de üretim yeri değişen bu cihaza şans verir miydiniz? Yorumlarda buluşalım.