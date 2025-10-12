Trump Vergileri Arttırıyor: iPhone Fiyatlarına Zam!

Küresel teknoloji dünyası yeni bir ticaret krizinin eşiğinde olabilir. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı son açıklama sadece Çin’i değil, iPhone kullanıcılarını da yakından ilgilendiriyor. Zira yapılmak isteyenen yeni vergi uygulaması ile iPhone dahil pek çok teknolojik üründe fiyat zammı yaşanabilir. İşte detaylar...

iPhone Fiyatlarına Şok Etkisi: ABD’den Çin’e %100 Vergi Kararı

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlamasına karşılık olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, “Amerikan üretimini koruyacağız. Çin teknoloji üzerindeki kontrolünü silah gibi kullanamaz.” diyerek kararlılığını vurguladı.

Bu açıklama Çin’de üretim yapan teknoloji devleri için ciddi bir uyarı niteliğinde. Çünkü iPhone gibi cihazlarda kullanılan hoparlör, titreşim motoru, kamera lensi ve sensör gibi bileşenlerin büyük kısmı nadir toprak elementlerinden oluşuyor. Bu metallerin yaklaşık yüzde 80’i Çin’de üretiliyor.

Yeni gümrük vergisi yürürlüğe girersen Çin’de üretilen her iPhone’un ABD’ye giriş maliyeti neredeyse iki katına çıkacak. Bu da Apple için iki olasılığı gündeme getiriyor: ya kâr marjını kısmak ya da fiyatlara zam yapmak.

Analistler verginin etkisiyle iPhone fiyatlarının yüzde 10 ila 20 arasında artabileceğini öngörüyor. Ancak bu artış sadece ABD pazarıyla sınırlı kalmayacak. Apple genellikle küresel fiyat dengesini korumak için ABD’deki maliyet farklarını diğer ülkelere de yansıtıyor.

Türkiye özelinde durum daha da karmaşık. Döviz kuru ithalat vergileri ve distribütör maliyetleri devreye girdiğinde fiyat farkı TL bazında çok daha çarpıcı hale geliyor. Şu anda iPhone 17 Pro Max’in başlangıç fiyatı 119 bin 999 TL civarında. Ancak yeni vergi kararı uygulamaya geçerse bu rakamın 130 bin TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatlarını incelemek isterseniz buraya tıklayınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...