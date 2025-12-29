2nm Çip Üretimi Başladı: Telefonlar Daha Güçlü ve Daha Verimli Olacak!

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, teknoloji dünyasının uzun süredir beklediği 2nm çip üretimi için düğmeye bastı. Şirket, herhangi bir lansman veya basın bülteni yayınlamadan sessiz sedasız seri üretime geçtiğini duyurdu.

TSMC'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilendirme notuna göre, N2 teknolojisi planlandığı gibi 2025'in 4. çeyreğinde hacimli üretime başladı. Peki bu yeni teknoloji akıllı telefon ve tabletlerde neleri değiştirecek. İşte bilmeniz gereken tüm detaylar!

2nm Çip Teknolojisi Neler Sunuyor?

TSMC'nin yeni nesil üretim teknolojisi, N3E (3nm) sürecine kıyasla ciddi iyileştirmeler vadediyor. Şirketin paylaştığı verilere göre N2 teknolojisi, "Gate-all-around" (GAA) adı verilen yeni bir transistör mimarisini kullanıyor.

Söz konusu mimari performans kaybı olmadan transistörlerin küçülmesine ve enerji verimliliğinin artmasına olanak tanıyor. İşte yeni üretim teknolojisinin N3E (3nm) sürecine kıyasla sunduğu temel avantajlar:

Aynı güç tüketiminde %10 ila %15 arasında performans artışı.

arasında performans artışı. Aynı performansta %25 ila %30 oranında güç tasarrufu.

oranında güç tasarrufu. Karma tasarımlarda %15 daha yüksek transistör yoğunluğu.

daha yüksek transistör yoğunluğu. Güç dağıtım ağında kullanılan yeni SHPMIM kapasitörler sayesinde iki kat daha fazla kapasitans yoğunluğu ve gelişmiş enerji kararlılığı.

Özellik 3nm Süreci 2nm Süreci Transistör Mimarisi FinFET GAA Güç Tüketimi -5% ~ -10% -30% - -40% Performans +5% +15% - +18% Yoğunluluk 1.04x 1.15x - 1.20x Güç Dağıtımı Ön Yüz Ön Yüz Seri Üretim Tarihi 2024 2026

İlk Olarak Hangi Telefonlarda Kullanılacak?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre 2nm üretim süreci ile geliştirilen ilk işlemciler arasında Samsung'un yeni Exynos 2600 yonga seti yer alıyor. Bizzat şirket tarafından üretilen işlemcinin ocak ayında tanıtılacak Galaxy S26 serisinde kullanılması bekleniyor.

Bununla birlikte Güney Koreli teknoloji devinin en büyük rakibi Apple da 2nm teknolojisi için kolları sıvamış durumda. İddialara göre şirketin iPhone 18 serisi için tasarladığı A20 ve A20 Pro çipler TSMC'nin 2nm üretim süreci ile geliştirilecek.

Söz konusu modellerin yanı sıra 2026'nın ikinci yarısından sonra piyasaya sürülmesi planlanan diğer amiral gemisi cihazların da Qualcomm ve MediaTek tarafından geliştirilecek 2nm çiplerden güç alacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.