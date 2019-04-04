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  4. Tsunamiye Dahi Dayanan Yüzen Şehir Tasarımı BM'den Onay Aldı

Tsunamiye Dahi Dayanan Yüzen Şehir Tasarımı BM'den Onay Aldı

yüzen şehir tasarımı
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | proje

Her ne kadar multi milyarderlerin rüyaları gibi görünse de birçok problemi ve felaketi engelleyebilecek yüzen şehir tasarımı önerisi, Birleşmiş Milletler tarafından tartışmaya açıldı. Dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesine çözüm bulması için ortaya atılan tasarım, uzmanlar tarafından beğenildi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde dün itibarıyla yapılan toplantıya, bir grup yapı ustası, mühendis ve mimar katıldı. Toplantıda ucuz ve doğal afetlere dayanıklı yüzen şehirler tartışılırken, çeşitli tasarımlar da masaya yatırıldı.

Tartışılan projelerden sonra açıklamalar yapan Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimi Programı Üst Yöneticisi Maimunah Mohd Sharif, Birleşik Milletlerin çeşitli projelere destek olmaya ve bazılarına öncelik etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Oceanix tarafından hazırlanan yüzen şehir tasarımı ise en beğenilen öneriler arasında yerini aldı. Oceanix CEO’su “Masadaki herkes bu tasarımı onayladı. Tasarımımız sadece teoride değil, pratikte de çalışıyor” açıklamasını yaptı.

İklim değişikliğinin getirdiği deniz seviyesindeki yükselişler, ilerleyen yıllarda insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi olmaya aday olarak gösteriliyordu. Yükselen su seviyesiyle yerleşim yerlerinden olacaklar için yeni yollar arayan tasarımcılar ise dayanıklı yüzen şehirler üzerinde kafa yoruyorlardı.

Oceanix tarafından hazırlanan, 5. Kategori hortumlara ve tsunamilere dahi dayanıklı tasarlanan şehir ise yeni bir umut oldu. 10 bin kişinin yaşayabildiği yüzen şehir tasarımı ise Mimar Bjarke Ingels tarafından tasarlanmıştı.

Yüzen Şehir Tasarımı

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ETİKETLER: Birleşmiş milletler

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