Tüm FIFA Oyunları Satıştan Kaldırıldı! Peki Neden?

EA Sports, FIFA oyun kataloğunun neredeyse tamamını dijital mağazalardan kaldırdı.

26 Eylül'de X'te MauroNL, FIFA oyunlarının çoğunun Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store ve Nintendo eShop (VGC aracılığıyla) dâhil olmak üzere tüm dijital mağazalardan kaldırıldığını tespit etti.

Bu durum, FIFA 14'ten FIFA 23'e kadar olan tüm oyunları kapsıyor. Yine de FIFA 22 ve FIFA 23, yayıncının Xbox Game Pass'te oynanabilir sunması nedeniyle hâlâ Game Pass ve EA Play üzerinden erişilebilir durumda fakat oyunlar satın alınamıyor.

EA's annual football game, now called EA FC, no longer sports the FIFA name in its title. All prior entries in the series have been delisted from all major storefronts.



Every FIFA title from 14 up to 23 can't be purchased anymore. FIFA 22 & 23 can still be played via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44