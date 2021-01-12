Tüm Hitman 3 Bölümleri Açıklandı

Gizlilik oyunlarının arasında önemli bir yere sahip olan Hitman serisinin yeni macerası ile buluşmaya az bir zaman kaldı. İki haftadan da az bir zaman sonra çıkacak olan oyunu için geri sayım devam ederken, IO Interactive merakla beklenen açıklamayı yaptı ve hikaye kapsamında ziyaret edeceğimiz tüm Hitman 3 mekanları ortaya çıktı.

Eski ve mevcut nesil konsolların yanı sıra PC (Epic Games Store) ve Stadia için geliştirilmiş olan son oyun, 20 Ocak 2021 tarihinde satışa sunulacak. Eski dostumuz Lucas Grey ile atılacağımız macerada, Providence ortaklarını temize havale etmek için mücadeleye girişeceğiz. Oynanışta daha fazla özgürlüğün sunulacağı olacağı oyunda, kullanılan Glacier teknolojisi ile yaptığınız her şeyin bir geri dönüşü de olacak.

Ziyaret Edeceğimiz Tüm Hitman 3 Bölümleri

Bildiğiniz gibi Hitman 3, önceki iki oyunda olduğu gibi ziyaret edeceğimiz toplamda altı mekan olacak. Her birinin farklı ve unutulmaz bir deneyim sunması için özenle oluşturulduğu söylenen bu mekanlardan üçü daha önceden Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Dartmoor (İngiltere) ve Chongqing (Çin) olarak açıklanmıştı. Geri kalan üç bölümün ise en nihayetinde ortaya çıktı: Berlin (Almanya), Mendoza (Arjantin) ve Karpat Dağları (Romanya).

Canlı tarzı ve kaotik gece hayatı ile bilinen Berlin şehrinde baş döndürücü adrenalin patlaması yaşayacakken, Mendoza şehrinde eğimli tepelerden üzüm bağlarına kadar birbirinden etkileyici manzaralar bizi bekleyecek. Oyunun final görevinde ise hem Ajan 47’nin doğduğu hem de seride birçok kez yolumuzun geçtiği Romanya’ya geri dönüş yapacağız.

Eğer kütüphanenizde Hitman ve Hitman 2 var ise bu oyunlardaki Bangkok, Colorado, Hokkaido, Marrakesh, Miami, Mumbai, New York, Paris, Santa Fortuna ve Sapienza mekanlarını Hitman 3’e aktarabileceksiniz. Bu sayede, bu bölümlerin son oyunda sunulan teknoloji ile yenilenmiş versiyonlarını oynayabileceksiniz. Ancak bu durum, son oyunun boyut açısından sabit disk katili olmasına neden olmayacak. Öyle ki, IO Interactive tarafından yapılan son açıklamada, veri yönetimi, dosya yapıları sayesinde üst üste binen birbirinin aynı verileri kaldırılması ile üçleme 100 GB alan kaplayacak kadar küçültülmüştü. Bununla birlikte kullanılan grafik motorunu ekran boşluğu yansımaları ile geliştirdiklerini ve ilk iki oyunun görsel açıdan son oyun kadar iyi görüneceği de söylenmişti.

Hitman 3 Bölüm Görselleri

Hitman 3 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB boş alan

Hitman 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri