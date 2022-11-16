Tumblr'a Uygulanan Erişim Yasağı Kaldırıldı

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan Tumblr platformuna uygulanan erişim yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırılmasıyla beraber hizmet, Türkiye'de tekrar erişilebilir hâle geldi. Konuya dair detaylar haberimizde.

Tumblr İçin Getirilen Erişim Yasağı Kaldırıldı

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından kullanılan Tumblr isimli sosyal medya hizmetine geçtiğimiz günlerde erişim yasağı gelmişti. Popüler platform, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararı ile engellenmişti.

İfade Özgürlüğü Derneğinin EngelliWeb hizmetindeki bilgilere göre kişilik hakları ihlali iddialarına istinaden önceden alınmış kararların uygulanmamasından dolayı sosyal medya platformuna erişim yasağı getirilmişti.

Paylaşılan bilgilere göre sosyal medya hizmeti, söz konusu içerikleri Türkiye'de yer alan kullanıcılara gizledi. Bunun sonucunda popüler platform Tumblr'a erişim engeli kaldırıldı. Böylelikle Tumblr hizmeti tekrar erişilebilir hâle geldi.

David Karp ve Marco Arment tarafından kurulan Tumblr, ilk olarak 2007 yılının şubat ayında hizmet vermeye başladı. Hizmet vermeye başladıktan sadece iki hafta içerisinde 75 bin kullanıcıya ulaşarak büyük bir başarının altına imza atan hizmet, şu anda tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.