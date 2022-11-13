Tumblr'a Erişim Yasağı Getirildi

Özellikle 2010'lu yıllarda birçok kişi tarafından sıkça kullanılan Tumblr, sahip olduğu yetişkin içerikler sebebiyle birçok uygulama mağazasından kaldırılmıştı. 2018 yılında çıplaklık içeren içeriklere yasak getiren firma, yakın bir zamanda bu yasağı kaldırdı.

Yetişkin içeriklerinin platformda yeniden yer almasıyla birlikte Tumblr'a Türkiye'de erişim yasağı getirildi. 9 Kasım'da Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği'nin 2022/3144 sayılı kararı gereğince Türkiye'den Tumblr'a erişilemiyor.

Pedofili Nedeniyle App Store'dan Kaldırılmıştı!

Instagram ve Twitter gibi diğer sosyal medya platformlarının hızla yükselişe geçmesinin ardından önemli derece kayıplar yaşayan Tumblr'a en büyük darbe Apple'dan gelmişti.

Apple, 2018 yılında pedofili içerikler barındırdığı gerekçesiyle Tumblr uygulamasını App Store üzerinden kaldırmıştı. Bu kararın ardından firma çıplaklık içeren görselleri yasakladı.

Ancak 4 yıllık yasağın ardından yeni bir iş modeli üzerinde çalışan Tumblr, yasağı kaldırdı. Şu an Tumblr'daki içerik üreticileri, diğer uygulamalara benzer bir şekilde para kazanabiliyor.

Yakın zamanda Twitter ile gündeme gelen ücretli mavi tik uygulamasının Tumblr'a da gelmesi bekleniyor. Şimdilik Google ve Apple'dan Tumblr'a karşı herhangi bir aksiyon gerçekleşmedi.

Tumblr, kullanıcılar tarafından genellikle sanatsal paylaşım ve blog amacıyla tercih ediliyor.