Savunma Sanayi Devleri Girişimcilik Ekosistemine Açılıyor

Savunma sanayi devleri, Teknopark İstanbul ile girişimcilik ekosistemine açılıyor. Teknopark İstanbul; ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI ve BMC ile girişimcilik faaliyetleri özelinde "Stratejik Çözüm Ortaklığı" iş birliği protokolünü hayata geçiriyor.

IDEF21'de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kurumların üst düzey yöneticileri, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımı ile imzalanan protokol ile girişimcilik ekosistemine açılmaya başlanıyor.

Savunma Sanayi Devleri İş Birliği Protokolü İmzaladı

"Stratejik Çözüm Ortaklığı" iş birliği protokolü ile Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi binası içinde iş ortaklığı modeli oluşturulacak. Program kapsamında stratejik çözüm ortakları ile kurumsal iş birliği, açık inovasyon, kurum içi girişimcilik ve girişimcilik faaliyetleriyle birlikte girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek.

İlk aşamada 6 kurum arasında imzalanan protokolün teknoparkların, uydu ve ortak kuluçkalarının, farklı vakıf ve Milli Savunma Bakanlığı şirketlerinin ve özel sektörün katılımı ile büyümesi hedefleniyor.

Protokol çalışmalar sonucunda oluşturulacak etkin yönetim sistemi, açılacak yetenek havuzu, taraflar arasında gerçekleşecek bilgi ve deneyim aktarımını daha etkin bir hale getirecek.

Program çerçevesinde kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yönetilmesinin sağlanması ve bununla birlikte stratejik çözüm ortakları için de daha güçlü bir rekabet kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, stratejik çözüm ortakları adına şu ve şuna benzer destekler sunacak:

Açık inovasyon programının tanıtımının yapılması,

Girişimci başvuru süreçlerinin yönetilmesi,

Stratejik çözüm ortaklarının ihtiyaç duyabileceği girişim özelliklerinin belirlenmesi,

Başvuran girişimlerin değerlendirilip stratejik çözüm ortaklarıyla eşleştirmesinin yapılması,

Mevcut altyapı olanaklarından yararlandırılması,

Gerekli olduğu zaman ofis desteği sağlanması,

Mentorluk (Bir konuda oldukça tecrübeli birinin o konu hakkında daha az tecrübeli olan biri ile yaptığı bilgi paylaşımı) hizmeti verilmesi,

Ürün ve hizmetlerinin kitlelere satış ve pazarlanması.

Program sürecinde performans ölçüm ve takibi kapsamında stratejik çözüm ortakları için stratejik açıdan büyük öneme sahip olan teknolojilerde ve sektörlerde tematik çağrı açılarak çağrı bazlı girişimcilik programlarına da destek verilecek.