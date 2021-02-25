ASELSAN 2020 Finansal Sonuçları Açıklandı

ASELSAN 2020 finansal sonuçları belli oldu. ASELSAN'ın cirosu 2020'de bir önceki seneye kıyasla yüzde 24 oranında büyüyerek 16 milyar TL seviyesini geçti. Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 33 oranında artarak 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Finansal sonuçlara dair tüm detaylar haberimizde.

ASELSAN 2020 Finansal Sonuçları Paylaşıldı

Dünyanın en büyük 48. savunma sanayi firması olan ASELSAN, 2020 senesini de rekor sonuçlar ile tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçtiğimiz seneye kıyasla yüzde 24 oranında yükselerek 16 milyar TL’yi aştı. Firmanın net kârı da geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 33 oranında artarak 4,5 milyar TL'ye ulaştı. AA'daki habere göre Firmanın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 38 oranında artarak 4 milyar TL oldu. Şirketin FAVÖK marjının ise yüzde 24,4 olduğu açıklandı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "2020 yılında ASELSAN 3,3 milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak teknoloji ve Ar-Ge alanındaki faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. ASELSAN’a ürün ve hizmet sağlayan 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için finansal ve operasyonel tüm imkanlarımızı seferber ettik. 2020 sonunda ulaştığımız yüksek ciro ve karlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur" dedi.

Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bu değişimin alışık olunmayan bir hızla gerçekleşmesi ise altyapı ve insan kaynağı itibariyle hazırlıksız olan şirketleri olumsuz etkiledi. ASELSAN uzun yıllardan beri değişime liderlik eden ve bu doğrultuda en değerli kıymeti olarak gördüğü nitelikli insan kaynağına yatırım yapan bir şirket. ASELSAN ailemize 2020’de katılan yaklaşık 1.500 çalışanımızla bu değerler halkasını daha da kuvvetlendirdik ve yılı tüm zamanların en yüksek istihdam rakamıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görgün, "2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küresel Liderlik vizyonumuzun meyvelerini geçtiğimiz yıl itibariyle toplamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. 2020 yılı en yüksek ihracat tahsilatının yapıldığı, en fazla ihracat siparişinin alındığı ve ihracat yapılan ülke sayısının 70’e çıkarıldığı çok verimli bir yıl oldu" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: