Türkiye'nin Haftalık Sosyal Medya Kullanım Süresi Belli Oldu

Sosyal medya artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kullanım amaçları elbette değişiklik gösteriyor. Kimi insan son gelişmeleri takip etmek kimi insan eğlenceli video izlemek için tercih ediyor. Yeni paylaşılan veriler ise her ne sebeple kullanılıyor olursa olsun, kullanım süresinin epey yüksek kaldığını gösteriyor.

Türkiye, Her Hafta Sosyal Medyada Ne Kadar Süre Harcıyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye her hafta sosyal medyada 25 saat 4 dakika zaman harcıyor. We Are Social 2026 verilerine göre bu kullanım süresi, dünya genelinde 18 saat 36 dakika şeklinde. Bu da Türkiye'nin sosyal medya kullanımı konusunda dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.

Sosyal Medya Kullanımı Neden Artıyor?

Instagram, TikTok ve benzeri sosyal medya platformlarının kullanımının giderek artmasının arkasında birçok sebep bulunuyor. Bunların arasından en çok öne çıkan sebep ise algoritmalar. Bilindiği üzere sosyal medya uygulamasına girdiğinizde karşınıza ilk olarak hangi içeriğin çıkacağını bilemiyorsunuz. Platformda size önerilen içerikler rastgele sıralanıyormuş gibi görünüyor ama bir süre sonra kendinizi saatlerinizi ekran karşısında geçirmiş hâlde buluyorsunuz.

Bu, algoritmaların tamamen geçmişte ne tür gönderiler beğendiğiniz, en çok hangilerini izlediğiniz, arkadaşlarınıza nasıl paylaşımlar gönderdiğiniz gibi verilere dayanmasından kaynaklanıyor. Karşınıza çıkan her yeni içerik, sizinle son derece ilgili oluyor. Eğer algoritmayı yönetecek kadar hâkim değilseniz bu bir noktadan sonra sizin ödüllendirme sistemine dönüşüyor. Her kaydırmada daha çok gülecek içerikler buluyor, böylece kendinizi sürekli mutlu hissediyorsunuz.

Diğer yandan sosyal medyada alınan beğeni ve yorumların da etkisi çok büyük. Platformlarda yayınladığınız içerikler ne kadar çok etkileşim alırsa o kadar çok değerli hissediyorsunuz. Öte yandan önemli olduğunu düşündüğünüz gelişmeleri kaçırmamak için de sosyal medya kullanmak zorunda hissedebiliyorsunuz. İster dünyada ister ilgi duyduğunuz bir alanda olsun, neler olup bittiğinden haberdar olmak için sosyal medya kullanmaya ihtiyaç duyuyorsunuz.

Sosyal Medya Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Sosyal medya, en başta da belirttiğimiz üzere artık hayatımızın olmazsa olmazları arasında. "Bunu bırakın" demekle bırakılmıyor. O yüzden daha etkili yöntemlere başvurmanız gerekebiliyor. Zamanınızın büyük bir kısmını alan sosyal medya platformlarını daha az kullanmaya başlamak için bildirimleri kapatma, sizi çok meşgul eden içerik üreticilerini takipten çıkma, keşfet bölümüne girmeme gibi yollara başvurabilirsiniz.

Bu yöntemlerin yetersiz gelmeye başladığı noktada uyuduğunuz odaya telefonunuzu almama, yemek yemeden önce telefonu içeriye bırakma da tercih edilebilir. Daha da kesin çözüm arıyorsanız uygulama kullanım süresini belirlemenize imkân tanıyan uygulamalara yönelebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Türkiye'deki sosyal medya kullanım oranı gerçekten çok yüksek görünüyor. Bu beraberinde birçok sorunu getirebilir. İşlerinize çok konsantre olamama, bir şeyler yaparken sık sık ara verme isteği ve duruş bozukluğu da dahil olmak üzere pek çok durum yüzünden verimliliğiniz düşebilir. Siz de eğer çok fazla sosyal medya kullanan kişiler arasında yer alıyorsanız bunu azaltmak için harekete geçmenizi öneririm.