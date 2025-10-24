Yeni Türk Telekom CEO'su Belli Oldu: Eski Görevine Çok Şaşıracaksınız!

Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom'un üst yönetimde önemli bir değişiklik yaşandı. Bugün sabah saatlerinde 2019'dan beri şirketin CEO'su olan Ümit Önal Türkiye'nin yeni Siber Güvenlik Başkanı oldu.

Bu gelişmenin ardından boşalan CEO koltuğuna kimin oturacağı herkes tarafından merak ediliyordu. Daha önce dört dönem boyunca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı'nı üstlenen Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yeni CEO’su oldu. İşte detaylar!

Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Türk Telekom'un Yeni CEO'su Oldu

Yapılan duruya göre Ebubekir Şahin, 24 Ekim 2025 tarihinde itibaren şirkette CEO görevini devralarak Türkiye'nin dijital dönüşüm vizyonunu hayata geçirme çalışmalarına liderlik edecek.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şirkete altı yıldan fazla süre önemli katkılar sağlayan eski CEO Ümit Önal'a teşekkürlerini iletti. Hatipoğlu ayrıca, "Yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ebubekir Şahin Kimdir?

1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Ebubekir Şahin, eğitim hayatını Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olarak tamamladı. Gazetecilik alanında yüksek lisans derecesi bulunan Şahin’in kariyeri oldukça çeşitli ve üst düzey görevlerle dolu.

Kariyer yolculuğunda İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda kritik görevler üstlenen Şahin ayrıca, TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı, Adalet ve Sanayi Bakanlıkları'nda ise Özel Kalem Müdürlüğü yaptı.

Yeni Türk Telekom CEO'su, 2011–2014 yılları arasında Anadolu Ajansı'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. Daha sonrasında 2017 yılına kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı pozisyonunda bulunan Şahin, aynı yıl RTÜK Üyeliğine seçildi ve 2019'da RTÜK Başkanlığı görevine gelerek bu kritik pozisyonu dört dönem boyunca başarıyla sürdürdü.

