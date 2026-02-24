Türkçe Dil Destekli MOUSE: P.I. For Hire Ertelendi: İşte Yeni Çıkış Tarihi

Fumi Games tarafından geliştirilen ve PlaySide Studios tarafından da yayınlanacak olan MOUSE: P.I. For Hire, Mart ayında oyuncular ile buluşmaya hazırlanıyordu. Ancak sürpriz bir erteleme ile Nisan ayına kaldı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

MOUSE: P.I. For Hire Bir Ay Kadar Ertelendi

Mickey Mouse karakterinin Steamboat Willie versiyonunun kamuya açık alana çıkışının ardından, birçok bağımsız proje de geliştirilme aşamasına geçmişti. MOUSE: P.I. For Hire da bunlardan bir tanesi oluyor. 2023 yılının Mayıs ayında duyurulmuş olan oyun, geçtiğimiz yapılan duyuru ile 19 Mart 2026 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Switch 2, Xbox One ve Xbox Series platformlarında oyuncular ile buluşacaktı. Ne var ki bu tarih, 16 Nisan 2026 olarak güncellendi.

Yayınlanan basın bildirisinde belirtilene bakılırsa, geliştirilme aşamasının son safhalarına yaklaşılıyor. Bununla birlikte geliştirici ekip, unutulmaz bir deneyim sunabilmek için hiçbir şeyi aceleye getirmemeyi ve gereken özeni sonuna kadar göstermeyi istediklerini dile getirdi. Mümkün olan en iyi deneyimi sunma hedefinden şaşmadıklarını ve bunun için de birkaç haftalık zamana ihtiyaçlarının olduğunu da sözlerine ekliyorlar.

1930lu yılların kara çizgi-filmlerinden esinlenilerek geliştirilen ve Türkçe dil desteğinin olacağı MOUSE: P.I. For Hire, bizi Dedektif Jack Pepper rolüne büründürecek. Başı dertte olan genç bir kadına yardım etmek için yola çıktığımız maceranın geçeceği Fareşehir’in sadece çeşitli tehlikeler ve dolandırıcılar ile yozlaşmış bir yer olmadığını anlamamız fazla uzun sürmeyecek. Ağır silahlı şebekeler, çeteler ve karanlık karakterler ile dolu şehrin derinliklerine indiğimizde, adalet arayışımız hızlı bir şekilde cinayet, yolsuzluk ve en beklenmedik düşmanları içine alan bir entrika ağına dönüşecek.

Oynanış tarafında ise yozlaşmış siyasilerin şehri gele geçirmelere engel olmaya çalışır iken, çizgisel olmayan haritalar üzerinde keşfedeceğimiz ve silahlarımız ile birleştireceğimiz güçlü geliştirmeler ile düşmanlarımızı şiddete dayalı ve yaratıcı yöntemler ile ortadan kaldırmamıza olanak tanıyacak. Ayrıca helikopter kullanarak, yerden olduğu kadar havadan da bir noktadan bir noktaya gidebileceğimiz gibi kanca kullanımının da olacağı söyleniyor.