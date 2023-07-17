"turkey.org" Alan Adı Yabancılara Satıldı: Hem de Oldukça Düşük Fiyata!

"turkey.org" alan adı şaşırtıcı derecede düşük bir fiyata yabancılara satıldı. 1995 yılında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından satın alınan alan adı, kısa süre önce yabancı bir alıcıya 15.759 dolara satıldı.

Satış 9 Temmuz 2023 tarihinde GoDaddy web sitesi üzerinden gerçekleşti. Alan adının satış fiyatı, yalnızca bir ülkenin adından oluştuğu ve tekrarlanan harfler içermediği için önemi göz önüne alındığında nispeten düşük kabul ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse insanların isimlerinin yer aldığı özelleştirilmiş domainler için genellikle fahiş miktarlar, hatta 100.000 dolara kadar ödeme yaptıklarını belirtmek gerek.

"turkey.org" Alan Adı Neden Satıldı?

Ayrıca "turkey.org" satışı, satışın gerçekleştiği platform olan GoDaddy tarafından bildirildiği üzere, aynı gün içinde gerçekleşen ikinci en yüksek işlemi temsil ediyor. İlginç bir şekilde, satış için listelenen diğer alan adları bir ülkenin adını taşımaktan ziyade Google'daki arama sonuçlarını optimize etmeye odaklanmıştı.

Satışla ilgili resmî bir açıklama olmamasına rağmen, Türkiye'nin "turkey.org" alan adını yenilememesinin ardında Türkçe alan adlarını veya "turkey.net" gibi alternatif alan adlarını tercih etmesinin yattığı tahmin ediliyor.

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