Türkiye'deki Telefon Kullanıcılarının Tercihleri 30 Milyar TL Vergi Kaybettirdi

Telefon pazarındaki hareketliliğin raporlara yansıması ülkemizdeki kullanıcıların tercihlerini ortaya çıkardı. Statcounter'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de en çok tercih edilen telefon markaları belirlendi. Zirvede elbette ki en bilindik iki marka yer aldı. Samsung ve Apple arasındaki bu zirve yarışında galip gelen isim Apple oldu.

Türkiye'nin Popüler Telefonu Apple iPhone'lar Oldu

Ekim 2024 itibarıyla Türkiye’deki en popüler telefon markası Apple oldu. %28.33 pazar payıyla rakiplerini geride bırakan marka, kalite ve prestij arayan kullanıcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

İkinci sırada ise Samsung, %22.8 pazar payıyla yer aldı. Daha geniş model yelpazesi ve fiyat çeşitliliğiyle Samsung'un da büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu görülüyor. Xiaomi, uygun fiyatlı seçenekleriyle dikkat çekerek %10.6 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü Sırada Markası Belirsiz, Yani Kaçak Telefonlar Var

Listeye damgasını vuran bir diğer detay, markası belirsiz telefonların %6.06 pazar payıyla dördüncü sırada yer alması. Kaçak yollarla ülkeye sokulan bu cihazlar, bilindik markaları bile geride bırakarak dikkat çekici bir sonuç ortaya koydu. Vivo ve Oppo gibi global markaların oranını geçen bu telefonlar, hem kullanıcılar hem de sektör için önemli bir tartışma konusu... Çünkü kaçak yollarla ülkeye sokulmasının bedeli vergi kaybı olarak yansıdı.

Türkiye'de 3.5 milyonun üzerinde kaçak telefon bulunduğu tahmin ediliyor. Bu durum, ülkeye toplamda 30 milyar TL'yi aşkın vergi kaybı yaşatıyor. Kaçak telefonlara olan bu ilginin temel sebeplerinden biri, yüksek vergi oranları nedeniyle orijinal markalı telefonların fiyatlarının artması.