Türkiye'de Yılın Otomobili İçin Geri Sayım Başladı: İşte Finale Kalan 7 Model!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 10. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz haftalarda OGD jürisi tarafından 2025 yılı için 42 aday model belirlenmişti.

Şimdi ise bu modeller arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 7 otomobil belli oldu. İşte “Türkiye'de Yılın Otomobili” unvanına bir adım daha yaklaşan o 7 finalist...

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 İçin Finale Kalan 7 Model

Şubat 2024 ile Şubat 2025 tarihleri arasında Türkiye’de satışa sunulan modeller arasından OGD üyesi gazetecilerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 42 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu.

İşte Türkiye'de Yılın Otomobili 2025'in 7 Finalisti:

BYD Seal U

Jaecoo 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster

Finale kalan adaylar, önümüzdeki haftalarda OGD üyeleri tarafından detaylı test ve değerlendirmelerden geçecek. Gerçekleştirilecek oylamaların ardından 7 finalistten biri “Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülüne layık görülecek.

Haziran ayında gerçekleştirilecek olan ödül töreninde yalnızca yılın otomobili açıklanmayacak. Aynı zamanda “Yılın Tasarımı”, “Yılın İnovasyonu”, “Yılın Basın Lansmanı” ve “Yılın Premium Otomobili” gibi özel kategorilerde de ödüller sahiplerini bulacak.

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