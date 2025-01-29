Steam'de Ay Takvimi Yeni Yılı Kampanyası Başladı! %90'a Varan İndirim
Ay Takvimi Yeni Yılı kampanyası ile birlikte Steam'de çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma imkânı sunan kampanya!
Steam'de Ay Takvimi Yeni Yılı isimli kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Human Fall Flat, Unrailed!, Ghostrunner, Myth of Empires, Brothers: A Tale of Two Sons Remake ve daha pek çok yapım yer alıyor.
Brothers: A Tale of Two Sons Remake isimli oyun yüzde 50 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte oyunun fiyatı 11,99 dolardan (428 TL) 5,99 dolara (214 TL) düştü. Shift Happens ise %90 indirim ile 89 sente satılıyor.
Yüzde 70 oranında indirime giren Human Fall Flat 10,49 dolardan (375 TL) 3,14 dolara (112 TL) düştü. Zengeon yüzde 85 oranında indirim ile 2,99 dolara (106 TL) satılıyor. %80 oranında indirime giren Unrailed! oyunu ise 10,99 dolardan (393 TL) 2,19 dolara (78 TL) düştü.
Kampanya 9 Şubat'ta sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Steam'de İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Shift Happens
|8,99 dolar
|89 sent
|%90
|Seed Hunter
|8,99 dolar
|1,07 dolar
|%88
|Zengeon
|19,99 dolar
|2,99 dolar
|%85
|The Flame in the Flood
|10,99 dolar
|1,64 dolar
|%85
|Death and Taxes
|7,49 dolar
|1,12 dolar
|%85
|My Time At Portia
|20,99 dolar
|4,19 dolar
|%80
|Home Behind
|5,99 dolar
|1,19 dolar
|%80
|Just Die Already
|7,99 dolar
|1,59 dolar
|%80
|Graveyard Keeper
|10,49 dolar
|2,09 dolar
|%80
|Citizens: Far Lands
|5,79 dolar
|1,15 dolar
|%80
|Ghostrunner
|14,99 dolar
|4,50 dolar
|%70
|Portal Knights
|10,49 dolar
|2,09 dolar
|%80
|Myth of Empires
|17,99 dolar
|7,19 dolar
|%60
|Brothers: A Tale of Two Sons Remake
|11,99 dolar
|5,99 dolar
|%50
|Unrailed!
|10,99 dolar
|2,19 dolar
|%80
|Human Fall Flat
|10,49 dolar
|3,14 dolar
|%70
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Steam Ay Takvimi Yeni Yılı kampanyası döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.