Steam'de Ay Takvimi Yeni Yılı Kampanyası Başladı! %90'a Varan İndirim

Steam'de Ay Takvimi Yeni Yılı isimli kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Human Fall Flat, Unrailed!, Ghostrunner, Myth of Empires, Brothers: A Tale of Two Sons Remake ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake isimli oyun yüzde 50 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile birlikte oyunun fiyatı 11,99 dolardan (428 TL) 5,99 dolara (214 TL) düştü. Shift Happens ise %90 indirim ile 89 sente satılıyor.

Yüzde 70 oranında indirime giren Human Fall Flat 10,49 dolardan (375 TL) 3,14 dolara (112 TL) düştü. Zengeon yüzde 85 oranında indirim ile 2,99 dolara (106 TL) satılıyor. %80 oranında indirime giren Unrailed! oyunu ise 10,99 dolardan (393 TL) 2,19 dolara (78 TL) düştü.

Kampanya 9 Şubat'ta sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Shift Happens 8,99 dolar 89 sent %90 Seed Hunter 8,99 dolar 1,07 dolar %88 Zengeon 19,99 dolar 2,99 dolar %85 The Flame in the Flood 10,99 dolar 1,64 dolar %85 Death and Taxes 7,49 dolar 1,12 dolar %85 My Time At Portia 20,99 dolar 4,19 dolar %80 Home Behind 5,99 dolar 1,19 dolar %80 Just Die Already 7,99 dolar 1,59 dolar %80 Graveyard Keeper 10,49 dolar 2,09 dolar %80 Citizens: Far Lands 5,79 dolar 1,15 dolar %80 Ghostrunner 14,99 dolar 4,50 dolar %70 Portal Knights 10,49 dolar 2,09 dolar %80 Myth of Empires 17,99 dolar 7,19 dolar %60 Brothers: A Tale of Two Sons Remake 11,99 dolar 5,99 dolar %50 Unrailed! 10,99 dolar 2,19 dolar %80 Human Fall Flat 10,49 dolar 3,14 dolar %70

Steam Ay Takvimi Yeni Yılı kampanyası döneminde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.