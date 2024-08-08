Türkiye'den Yasak Rekoru! 3 Ayda Erişim Engeli Getirilen Site Sayısı Dudak Uçuklattı

Bu konuda ilgi çekici başlık: Türkiye'deki erişim yasaklarının sayısı her geçen gün artıyor. Bir süredir Instagram'ın kısıtlanması nedeniyle ülke gündemine oturan bu durum, son olarak Roblox'un da engellenmesiyle devam ediyor. Ancak bunlar sadece bildiklerimiz.

Türkiye'de farklı nedenlerden dolayı erişim engeli getirilmiş bir milyondan fazla internet sitesi ve alan adı olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu sayı, Türkiye'de engellenen sitelerin toplamını değil, sadece 2024'ün ilk üç ayında engellenen siteleri gösteriyor. İşte detaylar!

Türkiye 2024'ün İlk Üç Ayında Bir Milyondan Fazla Siteye Erişim Engeli Getirdi

Türkiye İfade Özgürlüğü Derneği’nin raporlarına göre, Türkiye'de 2024'ün ilk üç ayında 1.043.312 web sitesi ve alan adı, 833 farklı kurum ve hakimlikler tarafından verilen toplam 892.951 farklı karar ile erişime engellendi. Üstelik söz konusu sayıya son 1 Nisan 2024 sonrasında engellenenler dahil değil.

Yasakların kaynağına baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulandığını görüyoruz. Elbette ki bu sitelerin önemli bir kısmı suç ve yasa dışı aktiviteler nedeniyle engellendi.

Ancak aralarında tıpkı Instagram yasağında olduğu gibi ifade özgürlüğünü kısıtlayan kararlar olduğuna şüphe yok. Örneğin ülkemizde hatrı sayılır bir kitlesi olan ve ünlü yazarların ortaya çıkmasına neden olan Wattpad de bir süre önce yasaklanmıştı.

İfade özgürlüğü, kuşkusuz sahip olduğumuz en önemli haklardan biri. Ne yazık ki bir süredir bu hakkın ihlal edildiği kararlarla karşılaşıyoruz. Bu duruma neden olan yasakların ne zaman kalkacağını ise şimdilik bilmiyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Son birkaç ayda kullandığınız platformlar arasında haksız yere yasaklanan var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.