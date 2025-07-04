Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mayıs 2025 ve Ocak-Mayıs 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu.

2025 yılının haziran ayında en çok satılan lüks otomobiller listesinin ilk sırasında BMW X1 yer aldı. X1'in geçtiğimiz ay 881 adet, ocak-haziran döneminde ise 7 bin 22 adet satıldığı açıklandı. Bu araç, Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar listesinde 13. sırada yer almıştı.

Mini Countryman haziran ayında 777 adet, ocak-haziran döneminde ise 5 bin 682 adet satıldı. JAECOO 7'nin ise haziran ayında 802 adet, ocak-haziran döneminde 3 bin 680 adet satıldığı açıklandı.

Cupra Formentor geçtiğimiz ay 703 adet, ocak-haziran döneminde 3 bin 523 adet satıldı. Bu otomobilleri BMW 5 Serisi, Mercedes-Benz E Serisi, Mercedes-Benz C Serisi, Volvo XC90, Audi A3 Sedan, Audi A6 ve BMW 3 Serisi takip etti.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller