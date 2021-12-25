Türkiye'nin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Oranı Açıklandı

Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı arttı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Sosyal Ağ Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısı kapsamında Türkiye'nin sosyal verileri gün yüzüne çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen Sosyal Ağ Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısında ilginç verilere yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7, sosyal ağ kullanım oranı da yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede bulunduğu dile getirildi.

Fahrettin Altun ayrıca internete erişimi olan vatandaşların yüzde 51,8'i de internete hem kablosuz ağlar hem de mobil cihazlar üzerinden bağlandığını ifade etti.

Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı arttı

Türkiye'nin internet erişim ve sosyal medya kullanım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Altun, bu istatistiklerin Türk toplumunun büyük bir kesiminin gündelik hayatının her aşamasında çevrim içi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sosyal Ağ Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısında günümüzün rekabetçi dünyasında, sosyal medya ekosisteminin maddi değeri ve büyüklüğünün arttığına dikkat çeken Altun, herhangi bir verinin ticari ve ideolojik kaygılardan tamamen bağımsız olarak üretildiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hem kamu politikası üretmek hem de ilgili tüm paydaşların istifadesine sunmak için Türkiye'de internet ve sosyal ağ kullanımını detaylarını Türkiye Sosyal Ağ Haritası platformu kapsamında ölçtüklerini belirtti.