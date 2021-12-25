Türkiye'nin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Oranı Açıklandı
Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı pandemi döneminde hızla büyüdü. İşte Türkiye'nin Sosyal Ağ Haritası.
Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı arttı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Sosyal Ağ Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısı kapsamında Türkiye'nin sosyal verileri gün yüzüne çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen Sosyal Ağ Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısında ilginç verilere yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen tanıtım toplantısında Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7, sosyal ağ kullanım oranı da yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede bulunduğu dile getirildi.
Fahrettin Altun ayrıca internete erişimi olan vatandaşların yüzde 51,8'i de internete hem kablosuz ağlar hem de mobil cihazlar üzerinden bağlandığını ifade etti.
2021'in En Popüler Sosyal Medya Platformları ve Sahipleri
2021 yılındaki en popüler sosyal medya platformları ve onların arkasındaki isimler hangi platformlardan ve isimlerden oluştu? Dünya nüfusunun yarısından fazlası (yaklaşık %57'si), birbirleri ile iletişim kurmak için bir tane de olsa sosyal medya sitesi kullanıyor.
Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı arttı
Türkiye'nin internet erişim ve sosyal medya kullanım oranlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fahrettin Altun, bu istatistiklerin Türk toplumunun büyük bir kesiminin gündelik hayatının her aşamasında çevrim içi olduğunu gösterdiğini söyledi.
Sosyal Ağ Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısında günümüzün rekabetçi dünyasında, sosyal medya ekosisteminin maddi değeri ve büyüklüğünün arttığına dikkat çeken Altun, herhangi bir verinin ticari ve ideolojik kaygılardan tamamen bağımsız olarak üretildiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hem kamu politikası üretmek hem de ilgili tüm paydaşların istifadesine sunmak için Türkiye'de internet ve sosyal ağ kullanımını detaylarını Türkiye Sosyal Ağ Haritası platformu kapsamında ölçtüklerini belirtti.
"2021 yılı ocak ayında başladığımız araştırmamızın ilk yıl verilerine göre, Türkiye'nin internet erişim oranı yüzde 85,7, sosyal ağ kullanım oranı da yüzde 82,8 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor. İnternete erişimi olan vatandaşların yüzde 51,8'i de internete hem kablosuz ağlar hem de mobil cihazlar üzerinden bağlanıyor. Bu istatistikler Türk toplumunun büyük bir kesiminin gündelik hayatının her aşamasında çevrim içi olduğunu ortaya koyuyor.
Salgın sürecinde vatandaşlarımızın çevrim içi olma süreleri ve çevrim içi aktiviteleri de arttı. Sosyal Ağ Haritası kapsamında periyodik olarak yapılan anketlerde, özellikle tam kapanma dönemlerinde internet erişim oranının yüzde 91'e, internetten alışveriş oranının da yüzde 54'e yükseldiği gözlendi. Elbette bu istatistikler de göstermektedir ki toplumumuz sosyal ağları oldukça yaygın bir alanda ve yüksek bir oranda kullanıyor."
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