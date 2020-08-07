Türkiye'de Karantinaya Alınan Kişi Sayısı Açıklandı

Koronavirüs salgını ile mücadele edilmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de karantinaya alınan kişi sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte Türkiye'de karantinaya alınan kişi sayısı.

Türkiye'de Kaç Kişi Karantinada?

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır. Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür. Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 237.265 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.798'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 580 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 220.546 olarak açıklandı.