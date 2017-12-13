Türkiye Kart 2018 Yılında Geliyor! Türkiye Kart Nedir?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, her türlü finansal işlemin yanı sıra, toplu taşımada ve müzelere girişlerde dahi kullanılabilecek "Türkiye Kart" uygulamasına geçeceklerini duyurdu. Peki, Türkiye Kart nedir ve ne işe yarar? Arslan, Türkiye Kart ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Arslan, 2018 yılında "Türkiye Kart" isimli yeni bir kart uygulamasına geçeceklerini ve PTT'den alınacak bu kartla vatandaşların her türlü işlemi gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Arslan, Türkiye Kart ile ilgili merak edilen noktaları herkesle paylaştı. Kredi kartı ile yapılan her şeyin Türkiye Kart ile yapılabileceğini ifade eden Arslan, "Yalnızca bununla sınırlı değil. İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek" diyerek, kartın, milli parklarda ve uçaklarda dahi geçeceğini belirtti.

Türkiye Kart'ın PTT'nin 4 bin 600 noktasından temin edilebileceğini ve amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu dile getiren Arslan, “Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

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