Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), araba satışlarına dair yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre Mini'nin popüler bir otomobil modeli önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca BMW, Jaecoo, Audi ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de Şubat 2026'da En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Şubat Satış Adedi Fiyatı 1 Mini Countryman 1.266 3.780.000 TL 2 BMW X1 850 5.409.400 TL 3 Jaecoo 7 534 Güncel fiyat henüz açıklanmadı. 4 Audi Q2 472 3.504.957 5 Volvo EX30 402 2.441.758 TL 6 BMW 3 Serisi 400 5.347.300 TL 7 Cupra Formentor 381 2.651.000 TL 8 Mercedes-Benz C Serisi 326 6.358.000 TL 9 Volvo EX40 319 4.325.909 TL 10 Mercedes-Benz E Serisi 317 8.099.500 TL

Kısa süre önce Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan SUV arabalar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan lüks otomobiller belli oldu. Mini Countryman, şubat ayında 1.266 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı. Bu otomobil şu anda 3.780.000 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

İkinci sırada 850 satış adedine ulaşan BMW X1, üçüncü sırada ise 534 satış adedine ulaşan Jaecoo 7 yer aldı. Bu otomobilleri 402 satış adedi ile Volvo EX30, 400 satış adedi ile BMW 3 Serisi ve 381 satış adedi ile Cupra Formentor takip etti. Listede ayrıca Mercedes-Benz C Serisi ve Volvo EX40 dahil olmak üzere pek çok araba bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

BMW: 1.677 adet Mercedes-Benz: 1.671 adet Audi: 1.389 adet Mini: 1.301 adet Volvo: 1.069 adet Jaecoo: 534 adet Cupra: 532 adet Jeep: 377 adet DS: 120 adet Alfa Romeo: 114 adet

Türkiye'de şubat ayında en çok SUV satan otomobil markası BMW oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 1.671 adet SUV araba sattı. Mercedes-Benz, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. Mercedes-Benz markasının şubat ayında 1.671 adet SUV otomobil sattığı açıklandı.

Üçüncü sırada şubat ayında 1.389 adet SUV satan Audi, dördüncü sırada ise geçtiğimiz ay 1.301 adet SUV satan Mini bulunuyor. Bu otomobilleri 1.069 satış adedine ulaşan Volvo, 534 satış adedine ulaşan JAecoo, 534 satış adedine ulaşan Cupra takip etti. Listede ayrıca Jeep, DS ve Alfa Romeo dahil olmak üzere birçok marka da yer alıyor.

Editörün Yorumu

Lüks araba dendiğinde aklıma hep o klasik sedan modelleri geliyor ancak bu listeye baktığımda premium segmentte artık daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyorum. Örneğin Mini Countryman geçtiğimiz ay 1.266 adet satıldı. Bu otomobili ise 850 adet ile BMW X1 takip etti. Bu otomobillerin fiyat etiketlerinin ise oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim.