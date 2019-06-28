Türkiye'nin Doğal Kaynakları 32 Gün Önce Tükendi!

Dünyanın aşırı derecede tüketilmesi ile birlikte, doğal kaynakların büyük ölçüde yok olmaya başladığını biliyoruz. Doğal kaynakların sınırlı olması ise onların idareli kullanılmasını sağlıyor. Ancak Dünya limit aşım günü hesaplamalarına göre Türkiye bu limiti çoktan aştı. İşte haberimizin detayları.

Gezegenimizin üzerinde yer alan tüketilebilir kaynaklar Küresel Ayak İzi Ağı tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Her yıl bu platform tarafından Dünya limit aşım günü belirlenir. Bu yıl belirlenen limit aşımı günü ise 29 Temmuz olmuştu. Türkiye tüm kaynaklarını 27 Haziran'da bitirerek bu yıl fazladan aylarca tüketecek.

Türkiye'nin doğal kaynakları giderek azalıyor

Her ne kadar doğal kaynakların sınırsız olduğu algısı yaratılması bile esasında onların da bir sınırı var. Güneş bile yavaş yavaş küçülerek yok oluyor. Bu nedenle doğal kaynakların mümkün olduğunca idareli bir şekilde kullanılması gelecek nesillerin refahı açısından son derece önemli.

Türkiye'nin 2018 yılındaki limit aşım günü 11 Temmuz olarak tarihe geçmişti. Üstelik o dönem ortalamadan 21 gün daha önde bulunuyorduk. Ancak 2019 yılında durum tam tersine döndü. Konuyla ilgili Doğal Hayatı Koruma Vakfı da konuştu. Vakıf konuşmalarında; biyolojik çeşitliliğin kaybolması, ormanların yok olması ve balık stoklarının azalması üzerinde duruldu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli, kaynakların korunması konusunda sadece devletin değil kişilerin de büyük sorumluluk taşıdığını ifade etti. Bu konuda sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi gerekliliği ifade edildi.

Peki sizce de doğal kaynaklarımızı hızlı bir şekilde tüketiyor muyuz? Düşüncelerimizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.