Türkiye'nin En Büyük Savaş Gemisi İçin Tarih Verildi

Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük savaş gemisi ünvanının sahibi olacak olan TCG Anadolu’nun yapımı devam ederken, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de inşa faaliyetlerini inceledi.

2020'de Hizmete Girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında, TCG Anadolu isimli geminin yapımı devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceklerini söyledi.

İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde yapımına devam edilen Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti ana üs desteği gerekmeden belirlenen yere intikal ettirebilecek.

TCG Anadolu, dört adet mekanize çıkarma aracı, iki adet hava yastıklı çıkarma aracı, iki adet personel çıkarma aracının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçlarını da taşıyabilecek. 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip olan geminin ağırlığı 27 bin ton olacak.