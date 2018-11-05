Türkiye'nin Kendi Uydusunu Fırlatabilmesi İçin İlk İmza Atıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Roketsan arasında uzun süredir görüşmeleri sürdürülen Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında, projenin başlamasına dair ilk imzalar atıldı. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin uydu fırlatma, test etme, üretme ve üs kurma yeteneğine kavuşacağı dile getirildi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı MUFS Geliştirme Projesi'nin sözleşmesi, öngörülen süre içinde imzalandı. SSB'de gerçekleştirilen törene Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Roketsan temsilcileri katıldı. Atılan imzalar sonrasında 100 kilogram ve altındaki uyduların, yüksekliği en az 400 kilometre olan Alçak Dünya Yörüngesi’ne gönderilesinin sağlanması adına, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi geliştirilmesinin ilk adımı böylece atılmış oldu.

Roketsan, imzalanan sözleşme çerçevesinde, Mikro Uydu Fırlatma Aracı'nın geliştirilmesinin yanı sıra test/üretim tesisleri ve fırlatma üssünün kurulumunu gerçekleştirecek. Böylece Türkiye, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu uydu fırlatma, test etme, üretme altyapısı ve üs kurma yeteneğine kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin hangi tarihler arasında bitirileceğine dair kesin açıklamalar yapılmazken, Mikro Uydu sistemlerinin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye’nin sonraki uzay çalışmalarına geçebileceği ve kendi kendine yetebilen bir ülke haline gelmek için çalışacağı ifade edildi.