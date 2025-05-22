Türkiye'deki Tesla Y Stokları Yenileniyor! İlk Araçlar İzmir'den Yola Çıkacak

Daha önce sadece 10 dakika içinde tükenen Tesla Model Y için bekleyiş bitti. Bugün saat 18:30'dan sonra Standart Range yani kısa menzilli versiyon yeniden satışa sunulacak. Ancak bu kez bir detay var; araçlar sadece İzmir'deki Tesla bayisinden teslim alınabilecek.

Twitter (X) hesabından yapılan açıklama şöyle:

Önümüzdeki günlerde listelenecek Yeni Model Y envanteri hakkında bilgilendirme:



⁃ 22 Mayıs saat 18:30’da, yalnızca İzmir’den teslim edilecek araçlar satışa sunulacaktır.

⁃ 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde, her iki günde de saat 18:30’da, Yeni Model Y Arkadan Çekişli envanter… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) May 21, 2025

Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

Kısa menzilli (500 kilometre) Standart Range modeli 1.866.203 TL'den satışa çıkacak. Önemli detayı tekrar hatırlacak olursak: Bu model sadece İzmir'den teslim edilecek.

622 km menzil sunan Long Range versiyon ise biraz daha bekleyecek. Bu modelin satışları 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde, yine saat 18:30'da başlayacak. Arkadan itişli olan bu versiyonun fiyatı 2.662.662 TL olarak açıklandı.