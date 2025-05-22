Türkiye'deki Tesla Y Stokları Yenileniyor! İlk Araçlar İzmir'den Yola Çıkacak

Tesla, Model Y'nin kısa ve uzun menzilli versiyonları için yeni satış tarihlerini açıkladı. İlk fırsatın kapıları bugün saat 18:30'da açılacak.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Daha önce sadece 10 dakika içinde tükenen Tesla Model Y için bekleyiş bitti. Bugün saat 18:30'dan sonra Standart Range yani kısa menzilli versiyon yeniden satışa sunulacak. Ancak bu kez bir detay var; araçlar sadece İzmir'deki Tesla bayisinden teslim alınabilecek.

Twitter (X) hesabından yapılan açıklama şöyle:

Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

Kısa menzilli (500 kilometre) Standart Range modeli 1.866.203 TL'den satışa çıkacak. Önemli detayı tekrar hatırlacak olursak: Bu model sadece İzmir'den teslim edilecek.

622 km menzil sunan Long Range versiyon ise biraz daha bekleyecek. Bu modelin satışları 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde, yine saat 18:30'da başlayacak. Arkadan itişli olan bu versiyonun fiyatı 2.662.662 TL olarak açıklandı.

BMW'ye Kafa Tutuyor: Arkadan İtişli Tesla Model Y'nin Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu!
Otomobil

BMW'ye Kafa Tutuyor: Arkadan İtişli Tesla Model Y'nin Türkiye Satış Tarihi Belli Oldu!

Tesla Model Y Long Range RWD'nin Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri belli oldu. Peki otomobil ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar...

Tesla Fiyat Listesi 2025! Model Y Ne Kadar?
Otomobil

Tesla Fiyat Listesi 2025! Model Y Ne Kadar?

En güncel Tesla fiyat listesi burada! Sizin için Türkiye'de satılan Tesla Model Y'lerin fiyatlarını bir araya getirdik. İşte en güncel Tesla Model Y fiyatları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER