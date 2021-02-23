Türkiye Uzay Ajansı, Garson ve Temizlik Görevlisi İlanı Verdi

Türkiye Uzay Ajansı iş ilanları Resmi Gazete'de yayınlandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 4 temizlik görevlisi, 2 garson olmak üzere toplam 6 Destek Personeli almak için ilan yayınladı. İşe alımlar nasıl olacak? İşte konu hakkında gelen ayrıntılar.

Türkiye Uzay Ajansı İş İlanları Yayınladı

Şu anda toplamda 6 destek personel alınacak. Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, işe alım yöntemi olarak kura ve mülakat gösterildi. Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre, Uzay Ajansı'na alınacak temizlik görevlisi ve garsonlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde İŞKUR üzerinden alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Ajansı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuş ve Türkiye'nin 2023 yılında Ay'a ilk adımı atacağı bilgisini vermişti. 10 maddede yapılacaklar açıklanmıştı.

Türkiye'den bir astronotun yeterli eğitimleri aldıktan sonra uzaya gideceği ayrıca astronot ve kozmonota kelimesine de Türkçe bir isim bulunmasına başlanacağı paylaşılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" açıklamasında bulunmuştu.

Astronot ve kozmonot kelimelerine Türkçe öneriler gelmeye başladı. Sosyal medyadan gelen öneriler arasında en çok Türkonot, Göktürk ve Gökmen bulunuyor. En iyi isim düzenlenecek anketle seçilecek.

İlk İnsanlı Uçuş Ne Zaman?

Ulusal Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada insanlı uzay uçuşlarının 10 yıllık programda olmadığını açıkladı. Yıldırım yaptığı açıklamada "Ama Türk astronotu uzaya göndermek için ABD ve Rusya ile görüşüyoruz. Aday seçimini 4-5 ay içinde tamamlamak zorundayız. Rus araçları çok dar o yüzden adayların 1.70 ila 1.80 boy arasında olması gerekiyor" cümlelerine yer vermişti.

Yıldırım açıklamasının devamında da şunları söylemişti: