Türkiye'yi Teğet Geçen Kartalın Hikayesi Ortaya Çıktı

İzlediği rota ile sosyal medyanın gündemine düşen ve Türkiye’ye uğramayan kartal olarak tanınan talihsiz hayvanın hazin hikayesi ortaya çıktı. 20 yıldır üzerinde GPS cihazı ile yaşayan kartalın Suudi Arabistan’da öldüğü, sonrasında toplanan verilerin işlenerek haritanın gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.

Rusya’da yapılan bir çalışma sonucunda üstüne GPS takılan bir kartal, 20 yıl boyunca Orta Asya’da Doğu Afrika’ya giden bir rota izlemiş ve hayatını bu bölgede geçirdiği görülmüştü. İzlediği rotayı haritaya aktaran araştırmacılar ise kartalın ömrü boyunca çok benzer rotalar izlediğini gün yüzüne çıkarmışlardı.

Yayınlanan harita Türkiye’de sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girerken, kartalın Türkiye’ye uğramaması üzerine birçok şaka yapılmıştı. Yapılan şakalara rağmen işin uzmanları, Dünya üzerinde birkaç farklı göç yolu bulunduğunu dile getirmişlerdi. Kartalın Rusya içlerinden başlayan, Hazar Denizi’ni izleyen, İran üzerinden Sudan’a uzanan bir yolu izlediğini ifade eden uzmanlar, benzer şekilde İstanbul Boğazı’nın da önemli bir göç yolu olduğunu, İstanbul Boğazı’nın yanı sıra Güney İtalya’dan başka bir yolun daha bulunduğunu belirtmişlerdi.

Rusya’dan Sudan’a uçmakla ömrünü geçen kartal ise son olarak Suudi Arabistan’da görülmüştü. Aramızdan ayrıldığı görülen kuşun üzerindeki GPS cihazı incelendikten sonra ise kartala dair önemli detaylar elde edilmişti.